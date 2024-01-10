2023年中國油氣產量當量超3.9億噸

中評社北京1月10日電／據經濟日報報導，國家能源局9日發布數據顯示，2023年，國內油氣產量當量超過3.9億噸，連續7年保持千萬噸級快速增長勢頭，年均增幅達1170萬噸油當量，形成新的產量增長高峰期。



國家能源局石油天然氣司司長劉紅介紹，2023年原油產量達2.08億噸，同比增產300萬噸以上，較2018年大幅增產近1900萬噸，國內原油2億噸長期穩產的基本盤進一步夯實。海洋原油大幅上產成為關鍵增量，產量突破6200萬噸，連續4年占全國石油增產量的60%以上。頁岩油勘探開發穩步推進，新疆吉木薩爾、大慶古龍、勝利濟陽3個國家級示範區及慶城頁岩油田加快建設，蘇北溱潼凹陷多井型試驗取得商業突破，頁岩油產量突破400萬噸，再創新高。陸上深層—超深層勘探開發持續獲得重大發現，高效建成多個深層大油田，2023年產量1180萬噸，我國已成為全球陸上6000米以深超深層油氣領域引領者。



天然氣產量達2300億立方米，連續7年保持百億立方米增產勢頭。四川、鄂爾多斯、塔里木三大盆地是增產主陣地，2018年以來增產量占全國天然氣總增產量的70%。非常規天然氣產量突破960億立方米，占天然氣總產量的43%，成為天然氣增儲上產重要增長極。其中，致密氣夯實鄂爾多斯、四川兩大資源陣地，產量穩步增長，全年產量超600億立方米；頁岩氣新區新領域獲重要發現，中深層生產基地不斷鞏固，深層持續突破，全年產量250億立方米；煤層氣穩步推進中淺層滾動勘探開發，深層實現重大突破，全年生產煤層氣超110億立方米。



值得注意的是，油氣開發企業在切實做好穩油增氣、提升油氣資源自主保障能力的基礎上，加快與新能源融合發展步伐，在推動傳統油氣生產向綜合能源開發利用和新材料製造基地轉型發展，持續推動能源、生產供應結構轉型升級等領域湧現出一批亮點成果。



勝利油田建成油氣領域首個具有自主知識產權的源網荷儲一體化能源系統。立足油田清潔用能需求，建立包含清潔供能體系、多源互聯電網、柔性生產負荷、多元儲能系統在內的源網荷儲一體化智慧能源管控平台，有效支撐勝利油田生產用電綠電占比突破17%，年節約標煤29萬噸，年減排二氧化碳約73萬噸，開啟了全產業鏈“控能、降本、增綠、減碳、提效”新實踐。

