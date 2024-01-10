國民黨中常會移師台南　 朱立倫：拚政黨輪替

中國國民黨中常會10日移師台南召開，黨主席朱立倫為選將們加油打氣。（照片：國民黨提供） 中評社台南1月10日電／中國國民黨中常會10日移師台南召開，黨主席朱立倫致詞指出，台南可說是最艱苦的選區，選舉剩三天最後關鍵，民進黨與新潮流必會奧步全開，他們“治‘國’沒半步、選舉全奧步”，在選舉中一定全面抹紅抹黑，昨天甚至幾乎是“國防介選”。他呼籲大家同心力挺“侯康配”與國民黨提名“立委”候選人，一起翻轉台南，為台灣百姓謀幸福！



中國國民黨10日於台南召開行動勝利中常會，出席者包括黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、組發會主委許宇甄、黃復興黨部主委季麟連、台南市黨部主委林進旺、黃國南黨部主委王建發以及多名中常委、台南市議員等出席，朱立倫到場後與現場鄉親一一握手致意。



根據國民黨新聞稿，朱立倫致詞時指出，台南可說是最艱苦的選區，選舉剩三天最後關鍵，民進黨與新潮流必會奧步全開，他們“治‘國’沒半步、選舉全奧步”，在選舉中一定全面抹紅抹黑，昨天甚至幾乎是“國防介選”，全民都收到不只一次的告警簡訊，根本是綠營的總動員令。實際上大陸從十月到現在已發射七枚衛星，也有預先公告，民進黨卻利用其進行介選，這絕對不是錯誤，而是故意的，而且英文寫的更離譜，說是“飛彈空襲”，儼然是戰爭般的飛彈空襲，這不是開玩笑的。台海局勢全世界都認為很嚴重，結果民進黨竟如此作為，表示選舉最後關鍵，他們必會用各種奧步，我們一定要謹慎小心。



朱立倫強調，行動勝利中常會辦在台南，表達國民黨上下一心拚到底的決心，選舉最後三天，大家要不斷拉票催票，禮拜六全民都要投票，當天更有必要監票，國民黨已舉辦200多場訓練，破萬名志工加入監票團隊，相信勝利成功必屬於我們，如此才能政黨輪替，台灣才能平安，大家才能夠好康。



台南“立委”候選人周宏昌、姚正玉等也與會懇託支持，表達雖然選區很艱苦，但勤跑基層的時候都獲得很熱烈的迴響，呼籲台南鄉親們一起幫忙拉票，就差大家手中的一票，他們有信心一定可以在台南交出漂亮的成績單。

