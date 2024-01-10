上海聚焦新興產業組建企業聯合體

中評社北京1月10日電／據人民日報報導，晚上8點，美敦力（上海）有限公司的工程師夏晨光在辦公室剛忙完工作，微信群裡彈出一條消息，原來上海市醫療器械檢驗研究院工程師蘭彥宇找他討論一個專業知識。很快，微信群裡就職於上海聯影、微創集團等企業和研究機構的專業人士也加入進來，一場臨時的視頻會議便開始了……



這些不同企業、機構的人為何能高效地聚在一起？原來近些年，上海鼓勵多元經營主體形成企業聯合體，針對產業發展中的難點堵點研究新的標準，助力整合上下游產業鏈，為推動新興產業發展出謀劃策。



企業聯合體的頭腦風暴，也能制度化落地。2023年10月14日開始施行的《上海市促進浦東新區標準化創新發展若干規定》，提出標準創新聯合體和企業聯合標準的概念。夏晨光所在的醫療器械標準創新聯合體，最終形成的標準也可以獲得正式編號對外發布。



黨的二十大報告提出，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。標準是經濟活動的技術支撐，是國際經貿往來與合作的“通行證”，上海正通過大膽探索和改革創新，開啟新興領域的標準化布局。



產業發展新趨勢，推動標準化改革



“數字經濟時代，一些標準落後於產業發展新趨勢。”



“產業發展跨界性越來越強，標準應該更好滿足新的市場需求。”



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