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日本能登半島地震避難人數達2.6萬
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2024-01-10 17:28:13
中評社香港1月10日電／據日本媒體10日報導，日本能登半島地震已致2.6萬人寄身避難所。受人員過於密集、安全用水難以保障等因素影響，避難者中流行性疾病患者增多。
新華社報導，日本石川縣10日公佈的最新統計數據顯示，能登半島地震已致該縣206人死亡、567人受傷、52人下落不明，另有3100人因交通阻斷處於孤立無援狀態。地震造成石川縣1825棟房屋倒塌或嚴重受損。
9日和10日，能登半島出現降雨。日本氣象廳提醒，降雨會導致地基更加鬆軟，應嚴防土石塌方等自然災害。
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