4天跑2趟　賴清德苗栗車掃搶藍營客家票

賴清德今日下午到苗栗縣陪同曾玟學車掃。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗1月10日電（記者 盧誠輝）民進黨2024候選人賴清德今日下午到苗栗車輛掃街拜票，沿途受到許多客家鄉親站在路邊揮旗招手熱情歡迎，這已是賴4天來第2次到苗栗拜票，晚上還要在苗栗縣竹南運動公園舉辦造勢晚會，在選前倒數3天關鍵階段，積極搶藍營客家票源。



苗栗縣向來是藍軍地盤，2020大選民進黨蔡英文以817萬票，57.13%得票率當選，台灣西部地區衹有新竹縣與苗栗縣得票未逾5成，民進黨這次全力搶攻竹苗地區選票。



賴清德繼7日到苗栗縣竹南鎮和苗栗市為民進黨苗栗縣第一選區“立委”候選人康世明、被民進黨禮讓推薦的無黨籍苗栗縣第二選區“立委”候選人曾玟學拉抬選情後，才相隔4天，今日下午又到苗栗縣竹南鎮與頭份市陪同康世明與曾玟學車掃拜票，在選前倒數最後階段，4天跑2趟，顯見賴對苗栗選情的重視。



賴清德為何如此重視苗栗選情？這恐怕和2020年大選藍綠在苗栗縣拿下的選票落差有關，當時藍營在苗栗縣拿下16.4萬多票（50.32%），綠營則僅拿下14.7萬多票（45.02%），藍綠相差1.7萬多票，這對向來是藍營大票倉的苗栗縣來，綠營其實輸得並不算多。



但若以苗栗縣2個選區的“立委”選情來看，藍綠實力就相當懸殊。苗栗縣第一選舉區（山線）“立委”選舉，此次將由爭取連任的無黨籍“立委”陳超明對戰民進黨徵召的前竹南鎮長康世明。



2020年“立委”選舉，該選區由代表中國國民黨參選的陳超明拿下7.3萬多票（49.07%）打敗民進黨候選人羅貴星的5.6萬多票（37.98%），雙方差1.6萬多票（11.09%），藍綠實力懸殊。

