反腐敗絕對不能回頭不能鬆懈不能慈悲

中評社北京1月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上發表重要講話強調，面對依然嚴峻複雜的形勢，反腐敗絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲，必須永遠吹衝鋒號。



深學細悟習近平總書記重要講話精神，與會同志表示，深入推進黨的自我革命，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，必須深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，持續加大對行業性、系統性、地域性腐敗問題的整治力度，標本兼治、系統施治，從個案清除、重點懲治向系統整治、全域治理提升轉變，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。



“行業性、系統性腐敗涉及人員多、波及範圍廣，從業人員幾乎都在利益鏈條上，結成攻守同盟，要始終保持敏銳性、找准突破口。”中央紀委委員，中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組組長習驊認為，鐵腕辦案是懲治系統性、行業性腐敗最有力手段。駐國家體育總局紀檢監察組堅決查處足球領域系統性、塌方式腐敗案件，2020年查辦原足球中心青少部主任林衛國嚴重違紀違法問題，2021年精準鎖定李鐵以權謀私等問題，迅速啟動調查並報請指定管轄，在中央紀委國家監委指導下，會同湖北省紀委監委縱深挖掘、橫向拓展，揭開足球腐敗“蓋子”，實現從一個案件到系列案件、再到全領域治理的良好效果。



2023年以來，湖南省紀委監委持續開展領導幹部利用職權或影響力為親友牟利專項整治，立案2042件、處分1460人。開展省管企業“靠企吃企”問題專項整治，深化違規舉債和虛假化債及融投資領域專項監督，深化糧食購銷領域腐敗整治、工程建設項目招投標專項整治等，震懾效應進一步顯現。



“針對突出問題，集中力量開展專項整治，把查辦案件與推動改革、完善治理、促進發展有機結合起來，以系統整治、全域治理理念深化反腐敗鬥爭。”中央紀委委員，湖南省紀委書記、監委主任王雙全舉例說，通過推進湖南省政協原黨組成員、副主席易鵬飛案件以案促改，將整改要求細化為10方面22項任務，由相關部門牽頭負責，目前已取得階段性成效。在株洲、湘潭、常德、婁底、郴州和農信社系統部署開展“鏡鑒”以案促改專項活動，深刻剖析並通報株洲、湘潭腐敗類案和政治掮客文竹案，推動持續淨化政治生態。

