加快構建數字紀檢監察體系

中評社北京1月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上指出，要深化改革阻斷腐敗滋生蔓延。構建貫通全流程、全要素的數字紀檢監察體系，是深入推進紀檢監察體制改革的重要部署。與會同志表示，將充分利用現代信息技術、科技手段，深化大數據運用，充分發揮協助引導推動作用，不斷完善系統集成、協同高效的工作機制，縱深推進新征程紀檢監察工作高質量發展。



“對標中央紀委國家監委五年規劃，我們研究制定《山東省紀委監委數字紀檢監察體系建設規劃（2023—2027年）》，明確構建數字紀檢監察體系‘四個一’的總體目標。”中央紀委委員，山東省紀委書記、監委主任夏紅民介紹。“四個一”，即打造“一個中心”，建成大數據資源中心；構建“一個平台”，建設一體化工作平台；夯實“一個底座”，全面打造數字基礎設施；強化“一個保障”，提供全方位科技保障。



夏紅民表示，將持續堅持全省“一盤棋”，分步實施、一體推進，上下聯通、系統互通，確保全要素覆蓋、全流程貫通、全領域標準、全系統共享。



江蘇省紀委監委積極探索建設數字紀檢監察體系，以信息化、大數據為監督辦案賦能增效。著眼於貫通內外部數據資源，有序歸集檢舉舉報、黨風政風、監督辦案、巡視巡察等業務數據，黨委（黨組）履責數據，以及人大、司法、審計等9類監督數據，建設安全規範、嚴格管控、分級分類、按需使用的紀檢監察大數據中心，著力打造“數據新內核”。



“我們全面推進數字監督檢查、數字審查調查、數字為民服務、數字辦公管理、數字隊伍建設、數字輔助決策六大平台建設，推動數字技術與紀檢監察業務深度融合，助力提升紀檢監察工作規範化、法治化、正規化水平。”中央紀委委員，江蘇省紀委書記、監委代主任張忠說。



腐敗的本質是權力濫用。要抓住定政策、作決策、審批監管等關鍵權力，聚焦重點領域深化體制機制改革，加快新興領域治理機制建設，完善權力配置和運行制約機制，進一步堵塞制度漏洞，規範自由裁量權，減少設租尋租機會。

