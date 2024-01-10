貫徹紀律處分條例　形成遵規守紀高度自覺

中評社北京1月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上發表重要講話強調，以學習貫徹新修訂的紀律處分條例為契機，在全黨開展一次集中性紀律教育。1月1日起，新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》正式施行，《條例》堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義、堅決做到“兩個維護”，進一步嚴明黨的政治紀律和政治規矩，帶動各項紀律全面從嚴，不斷增強自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高能力。



新修訂的《條例》共158條，與2018年《條例》相比，新增16條，修改76條，在總結實踐經驗基礎上，與時俱進完善紀律規範，充分發揮紀律建設標本兼治的利器作用，推動全面從嚴治黨向縱深發展。實踐中，如何準確理解和把握《條例》的內涵與要求？如何貫徹執行好《條例》，將紀律要求內化於心、外化於行，確保全黨目標一致、團結一致、步調一致？我們特邀多地紀檢監察幹部予以解讀。



特邀嘉賓



趙宇賓 內蒙古自治區紀委監委案件審理室主任



隋玉利 山東省紀委監委第六監督檢查室主任



杜道泉 河南省紀委監委案件審理室主任



王昌奎 重慶市紀委監委法規室主任



政治紀律是最重要、最根本、最關鍵的紀律，要把嚴守政治紀律和政治規矩放在首位

