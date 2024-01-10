原貴州酒店集團總經理祝勝修被開除黨籍

中評社北京1月10日電／據貴州省紀委監委消息：經貴州省委批准，貴州省紀委監委對原貴州酒店集團有限公司黨委書記、董事長、總經理祝勝修嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，祝勝修喪失理想信念，背棄初心使命，履行全面從嚴治黨主體責任不力；無視中央八項規定精神，違規收受可能影響公正執行公務的禮品禮金，違規接受宴請；違背組織原則，在組織談話時不如實說明問題；廉潔底線失守，利用職權為親屬攬儲；違反生活紀律；對黨紀國法毫無敬畏之心，利用職務上的便利，非法占有公共財物，數額巨大；利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物。



祝勝修嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，甚至黨的二十大後仍不知止，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經貴州省紀委常委會會議研究並報貴州省委批准，決定給予祝勝修開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；終止其貴州省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。



（貴州省紀委監委）