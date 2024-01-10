加強年輕幹部教育管理監督

中評社北京1月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上發表重要講話，深刻闡述黨的自我革命的重要思想，明確提出“九個以”的實踐要求。“鍛造堅強組織、建設過硬隊伍”是推進黨的自我革命的重要著力點。



與會同志表示，從嚴從實加強對年輕幹部的教育管理監督，關係到第二個百年奮鬥目標順利實現，紀檢監察機關責任在肩，必須站在對黨負責、對事業負責、對幹部負責的政治高度，督促扣好廉潔從政的“第一粒扣子”，教育引導年輕幹部做忠誠乾淨擔當的幹部。



“年輕幹部是黨和人民事業接班人，事關黨的事業薪火相傳和長遠發展。”中央紀委委員，江蘇省紀委書記、監委代主任張忠表示，從近年來監督辦案情況看，年輕幹部隊伍總體上積極向上、廉潔奉公，但仍有少數年輕幹部鋌而走險，有的甚至“前腳剛踏上仕途，後腳就步入歧途”，腐化墮落令人痛心，“究其原因，既有思想不夠成熟、定力相對不足等因素，也有教育引導不到位、內控機制不健全、制度執行不力等原因，反映出年輕幹部教育管理監督的精準性、協同性和實效性還要增強。”



“有的肆無忌憚鑽制度空子，利用職務便利，幾十次上百次挪用公款；有的把‘圍獵’當真情，掉入陷阱，事業一起步就戛然而止，教訓深刻，令人痛心。”中央紀委委員，重慶市紀委書記、監委主任宋依佳表示，要督促黨組織把培養使用年輕幹部與監督管理有機結合起來，把年輕幹部教育管理監督工作情況納入領導班子和領導幹部考核專項檢查內容，加強督查考核問責。同時，建立健全跟蹤回訪機制，激勵年輕幹部擔當作為，保護幹事創業積極性。



年輕幹部能否做到擔當有為、清正廉潔，關係到個人成長、家庭幸福，更關係到黨和國家事業後繼有人這個根本大計。多名與會同志表示，要緊扣年輕幹部“選育管用”全周期全鏈條，在教育上務求實效，在管理上從嚴從細，在監督上靠前發力，切實防範“成長黃金期”成為“貪腐危險期”。



塑造忠誠可靠的年輕幹部隊伍，日常監督必須落細落地。中央紀委委員，中央紀委國家監委駐文化和旅遊部紀檢監察組組長臘翊凡表示，要加強對年輕幹部的關心關愛，經常談心談話，真正瞭解他們的所思所想，掌握他們的工作情況、家庭狀況、社會交往等，將教育引導工作做到心坎上。

