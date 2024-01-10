堅決懲治群眾身邊的“蠅貪蟻腐”

中評社北京1月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，要持續保持懲治腐敗高壓態勢，作出“懲治‘蠅貪蟻腐’，讓群眾有更多獲得感”的明確要求。深學細悟習近平總書記重要講話精神，與會同志表示，民心是最大的政治，紀檢監察工作是人心工作、群眾工作。要自覺貫徹以人民為中心的發展思想，把實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益作為一切工作的出發點和落腳點，堅決整治各種損害群眾利益的“蠅貪蟻腐”，切實增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。



群眾身邊的腐敗和作風問題，直接損害群眾切身利益，人民群眾深惡痛絕。要以零容忍的態度嚴查快處，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去。



“紀檢監察幹部隊伍是黨和人民的忠誠衛士，必須堅守為民情懷，堅決整治各種損害群眾利益的腐敗和作風問題。”中央紀委委員，寧夏回族自治區紀委書記、監委主任艾俊濤說，自治區紀委監委聚焦人民群眾反映強烈的突出問題，在全自治區深入開展專項治理，並配合開展醫藥領域腐敗問題集中整治工作，解決了一批群眾急難愁盼問題。



“我們將繼續瞄准教育、就業、醫療等民心工程，對食品安全特別是中小學校園食品安全等突出問題，督促協同有關部門開展集中整治，做到執紀執法為民、糾風治亂為民，讓人民群眾切實感受到正風肅紀反腐就在身邊。”艾俊濤說。



新征程上“民心工程”範圍更廣、任務更重、要求更高，必須找准著力點切入口，做到人民群眾反對什麼、痛恨什麼，就堅決防範和糾正什麼。



中央紀委委員，山西省紀委書記、監委主任王擁軍介紹，山西省紀委監委深入推進鄉村振興領域不正之風和腐敗問題專項整治，緊盯國家、省級鄉村振興重點幫扶縣的項目和資金管理，加大對貪污侵吞、吃拿卡要、克扣截留、優親厚友等問題的懲處力度。同時，聚焦農村集體“三資”管理，通過從嚴查處貪腐案件、推動化解村級債務等方式，有效推動解決了一批難題，有力回應了人民群眾的期待關切。



“我們將持續整治損害群眾利益的突出問題，著力消除基層消極腐敗現象，促進發展成果真正惠及廣大人民。”王擁軍說。

