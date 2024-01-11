鈕則勳：民進黨文宣勝藍白　侯選前須放大絕

中國文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月11日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，中國文化大學廣告系教授兼系主任鈕則勳接受中評社專訪分析藍綠白的選前廣告行銷影片，他指出民進黨的“在路上”影片效果較強，除了幫賴清德拉回蔡英文粉絲外，也有拓展中間票源的意味；反觀中國國民黨的“台灣的未來”仍複製2008年馬英九競選的模式；意外的是，空戰印象較強的台灣民眾黨推出“我們努力的現在是下一代光明的未來”，創意也不足，可能是經費有限。如今藍綠對決，藍要贏綠，選情必須再放出大絕招。



鈕則勳，出生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目，過去曾出版多本公關、廣告與人際溝通專書。



鈕則勳表示，民進黨“在路上”受到廣大迴響，截至10日下午觀看次已累計245萬次，屬於柔性催票，一般選民感性大於理性，影片用滿滿感性的文青風，有蔡英文的風格，可鞏固基本盤，並呼喚英粉歸隊投給賴清德，並有拓展中間選票的企圖，更強調小英執政畫下完美的句點，要延續交棒給賴清德、副手蕭美琴。但雖說有拓展中間票源企圖，可是效果是否夠？蔡、賴粉的心結，加上中間選民也會質疑民進黨的兩岸關係搞不好等，這些都是一下無法說服的，在路上是否是在兩岸衝突的路上？但回歸廣告創意效果是最好的。



鈕則勳說，國民黨“台灣的未來”影片，點閱率截至10日下午僅15萬次，居然是用2008年馬英九的舊哏，部分廣告音樂、背景依舊，且仍打戰爭與和平牌，這其實對拓展中間選民的效果有限，因為都是舊的，力有未逮，想造成大規模的選票流動是不太可能，只能操作“微棄保”，因柯粉這次是棄不掉的。



鈕則勳說，很多人對“台灣的未來”期待值很高，實際上卻沒那麼令人驚艷，頂多加了導覽員等效果，但這還是在同溫層內分享，若要有翻新效果，還要再大一些，另外裡面訴求年輕的元素太少，只有國民黨台北市長蔣萬安年輕，有點難拓票，除用執政縣市長推薦外，也應該訴諸多一點感性、年輕元素。

