宋楚瑜赴高雄激戰區輔選　表態支持侯友宜

親民黨主席宋楚瑜10日前往高雄，為國民黨高雄市第7選區（鳳山區）“立委”候選人鍾易仲輔選。（鍾易仲 高雄市議員臉書） 中評社高雄1月10日電／親民黨主席宋楚瑜10日前往金門輔選後，立刻搭機直奔“立委”激戰區高雄鳳山，為國民黨高雄市第7選區（鳳山區）“立委”候選人鍾易仲輔選。宋楚瑜表示，支持鍾易仲照顧基層深耕地方的理念，為鳳山注入青年力量。他更直接表態，“總統”人選不曾支持別人，這段期間只支持中國國民黨候選人侯友宜，並籲選民政黨票支持親民黨。



鍾易仲現任高雄市議員，高雄美濃客家人，家族與親民黨關係密切，爸爸鍾紹和是親民黨前“立委”，叔公鍾榮吉曾任“立委”、“監委”、親民黨秘書長。



鍾易仲今天在臉書發文表示，今天總部來了一位他敬重長輩，前省長宋楚瑜。宋楚瑜說因為理念和鍾相同，所以特地前來支持。希望鍾易仲進“立法院”幹大事，為民謀福利、守護“國家”的和平。鍾說，自己當然義無反顧。還有2天就投票，守和平、過好日請大家跟他一起幹大事。鳳山“立委”投3號鍾易仲、“總統”投3號侯康配、政黨9號國民黨。



宋楚瑜今天表示，侯友宜先前已經認同親民黨的主張，並允諾跨黨派合作沒有問題，這段期間決定只支持侯友宜。只要認同親民黨理念的候選人，他還是會表達支持和祝福，也請大家政黨票投給親民黨。



宋楚瑜指出，鍾易仲青年有衝勁，是鳳山缺乏的新力量，鳳山以前是高雄縣的縣會，是非常繁榮的城市，代表需要新的年輕力量挹注。鍾易仲有衝勁，在地服務方面，讓鳳山新陳代謝一下，挹注新的力量，讓鳳山更好。