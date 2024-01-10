努力做自我革命的表率遵規守紀的標杆

中評社北京1月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上強調，紀檢監察機關是推進黨的自我革命的重要力量，肩負特殊政治責任和光榮使命任務，必須始終做到絕對忠誠、絕對可靠、絕對純潔。與會同志表示，要牢記習近平總書記殷切囑托，不斷加強思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業訓練，努力做自我革命的表率、遵規守紀的標杆，在新征程上為了黨和人民事業團結奮鬥、永遠衝鋒。



“我們黨立志於中華民族千秋偉業，以偉大自我革命引領偉大社會革命，紀檢監察機關發揮著非常重要的作用。”中央紀委委員，江西省紀委書記、監委主任馬森述說，紀檢監察機關是黨的“紀律部隊”，任何時候任何情況下都要同黨中央同心同德。過去一年，江西省紀委監委將學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想作為隊伍建設的根和魂，認真開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育和全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓，加強思想和黨性鍛煉，進一步築牢對黨忠誠的思想根基。



“我們深化落實‘第一議題’制度，建立班子成員領學、全覆蓋督學、跟蹤問效促學等常態化學習機制，推動全系統在以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促幹上見實效，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。突出政治教育、黨性教育，發揮井岡山精神、蘇區精神和長征精神孕育地優勢，開展形式多樣的紅色教育活動，引導紀檢監察幹部把對黨忠誠刻印在心。”馬森述說。



以習近平同志為核心的黨中央部署開展全國紀檢監察幹部隊伍教育整頓，飽含深沉厚愛和良苦用心。在開展教育整頓過程中，貴州省紀委監委將“當下改”和“長久立”結合起來，建章立制22個，並用好身邊人身邊事，分層分類開展警示教育，引導紀檢監察幹部以案為鑒、守牢底線。



“結合鞏固拓展主題教育、教育整頓成果，在純潔思想、純潔組織上持續下真功、見實效，著力鍛造純度更高成色更足的鐵軍。”中央紀委委員，貴州省紀委書記、監委主任李元平說，要全面貫徹自我革命要求，把加強思想教育和理論武裝作為黨內政治生活的首要任務，把增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”轉化成聽黨指揮、為黨盡責的實際行動，不折不扣貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央重大決策部署，嚴把政治方向、嚴糾政治偏差、嚴防政治風險，做到方向不偏、行動堅決、見行見效。

