日本戰略會議提議2100年人口維持八千萬

中評社香港1月10日電／共同社報導，日本經濟界志同道合者及專家等組成的“人口戰略會議”（主席為日本製鐵名譽董事長三村明夫）9日發佈建議，提出應該力爭使2100年日本總人口維持8000萬人。為制定具體政策，要求設置內閣的指揮塔組織以及由專家等組成的審議會。會議副主席、日本郵政社長增田寬也在記者會上表示，想對顯示全國896個地方因人口減少“恐將消亡”的2014年估算結果進行修改。



三村等人9日與首相岸田文雄會面，介紹建議內容。據悉，岸田回應稱“非常重要，認真接受。想開展官民合作，致力於社會意識改革。”



國立社會保障和人口問題研究所推算認為，2100年日本總人口約為6300萬人，老齡化率為40%。建議提出力爭到2060年將反映每名女性一生生育子女人數的“合計特殊出生率”恢復到2.07，使2100年總人口維持8000萬人，並指出需要戰略，以構築即便人口減少也能維持增長力的社會。



除了在內閣建立“人口戰略推進總部”（暫定名）作為指揮塔外，還提倡設置作為首相諮詢機構具有對政府建議權的專家審議會。建議還寫道，為糾正人口向東京單極集中，要設置官民攜手合作的組織。



增田等人2014年將年輕女性在30年期間減少一半以上的地方定義為“恐將消亡”的地區，公佈了估算結果。今後將根據該研究所的新推算數據重新計算。



該研究所推算認為，2070年外國人將佔總人口的10%左右。建議提到，出於補充人口減少目的的移民政策“不應該採取”。建議稱，外籍勞動者中擁有高端技能的人才需要接納。



人口戰略會議由經濟界、大學教授、地方政府首長等志同道合者共約30人組成，去年7月成立。