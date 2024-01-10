扎實推動審查調查工作高質量發展

中評社北京1月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，審查調查工作是紀檢監察機關的重要職責，是嚴肅的政治工作，也是推進反腐敗鬥爭的重要舉措。江蘇省南京市紀委監委始終堅持從政治上看、從政治上查，堅定穩妥、綜合施策，嚴格依規依紀依法辦案，不斷健全完善並用好用活辦案工作機制，切實提升審查調查工作規範化、法治化、正規化水平，推動紀檢監察工作高質量發展。



開展集體研判，加強跟蹤指導督辦。積極探索規範運用集體研判機制、建立健全領導牽頭組織辦案機制、優化完善跟蹤指導督辦機制等，提高問題線索處置質效。信訪、案件監督管理和監督檢查等部門自覺把甄別篩選作為信訪件移送、線索分辦和線索處置的前置程序，做到凡收必“甄”、逐件過“篩”，嚴格對照標準和程序進行集體研判；在線索處置、初核、立案等各個階段，監督檢查、審查調查等部門全流程強化分析研判，確保有的放矢、精準突破。用好“室組地”聯合辦案、協同辦案等工作機制，整合資源力量，加強內外銜接，一體攻堅克難。市紀委監委領導實時跟進指導、強化過程把控，切實把好方向關、程序關、質量關。案件監督管理部門全周期跟蹤問題線索處置辦理情況，逐月梳理各級各部門在辦線索、案件及其進展情況，臨期的進行提醒。對確屬疑難複雜的，案件監督管理部門與監督檢查、審查調查、案件審理等部門通力合作、同向發力，及時會商研究解決。案件審理部門強化全面業務指導和日常監督檢查，解答好一般常規性問題，深入研究疑難共性問題，貫通紀法罪、實體和程序、實務和理論，切實發揮好案件審核把關和監督制約職責。針對疑難複雜的法律適用、案件定性、證據認定等問題，視情商請檢察、審判等機關共同研究解決。



推動數字賦能，助力實現智慧辦案。把信息化建設應用作為“一把手工程”來抓，以檢舉舉報平台為引領、監督辦案平台和辦公管理平台為骨幹、大數據平台為支撐，構建“一網通辦、一網統管、一網暢享”框架體系，推進主責主業與信息技術深度融合，進一步提升監督辦案智能化水平。堅持審查調查業務流程全部線上運行，線索線上流轉、措施線上辦理，並全程跟蹤流轉、審批結果，做好流程銜接；用好廉政檔案庫、業務平台歷史數據庫、行賄人員庫等輔助功能模塊，通過數據關聯、比對、分析等，為監督辦案工作提供有效支撐。同時，注重全方位拓展數據來源，積極探索大數據平台數據查詢和提取結果的運用，為監督辦案工作賦能增效。健全大數據分析工具，通過數據分析模型實現線索輔助評估，為線索處置、案件辦理提供方向指引，有效查處一批腐敗案件。利用數據平台基礎數據和本地行業領域專項數據制定數據碰撞比對規則，創新開展數據建模，發現問題線索和各類風險，形成具有地區特色、行業特點的信息化監督樣本，推動監督辦案工作更加精準高效。



運用系統觀念，著力提升治理效能。堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅持紀法情理貫通融合，認真落實“三個區分開來”，精準運用“四種形態”，在處置線索、辦理案件過程中精準把握紀法規定和政策策略，綜合考慮問題性質情節、認錯悔錯態度、造成危害程度等因素，具體問題具體分析，不拔高、不降低，依規依紀依法適用。對違紀違法問題，堅持“懲前毖後、治病救人”原則，該教育的教育、該查處的查處，強化督促改正、警示教育，確保政治效果、紀法效果、社會效果有機統一。深入剖析典型案件，著力發現腐敗問題背後的深層次問題和風險隱患，用好紀檢監察建議，橫向推動案發單位找准病灶、深入整改，縱向推動所在行業或系統舉一反三、排查整治。通過辦案深入查找行業性、系統性、地域性腐敗問題，針對性地剖析研究、提出建議，為開展專項監督治理提供方向和指引，推動辦案工作從個案清除、重點懲治向系統整治、全域治理提升轉變，從而實現查處一案、警示一片、治理一域的效果。