國家工作人員“牽線搭橋”如何定性

中評社北京1月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，實踐中，有的國有公司中的國家工作人員借助本人職務所獲的信息或結識的“人脈”，在不同主體之間“牽線搭橋”，雙方合作成功後，收受一方給予的“介紹費”，由於在此過程中，職權作用發揮比較隱蔽，與利用信息差居中斡旋行為相互交織，行為性質究竟屬於受賄還是違規從事有償中介活動，存在不同認識。筆者結合具體案例，對上述問題進行探討，為此類案件的認定提供借鑒。



【關鍵詞】



牽線搭橋 介紹費 職權作用 受賄



【案例簡介】



案例一：甲系某國有公司總經理，A為該國有公司的下屬投資公司（以下簡稱A公司），A公司負責人乙多次找到甲，表示A公司資金充足，請幫助介紹優質投資項目。丙系B私營企業（以下簡稱B公司）負責人，因經營規模擴大有融資需求，甲獲悉後，將丙介紹給乙。後經過談判，A公司與B公司合作成功，最終項目完成後雙方均獲得巨額收益。在此過程中，甲沒有任何向乙打招呼、對雙方合作施加影響的行為。事後，丙為感謝甲為其介紹A公司融資，依據其內部慣例送給甲100萬元“介紹費”，甲收下。



案例二：丁系C國有投資公司（以下簡稱C公司）副總經理，戊是D國有投資公司（以下簡稱D公司）副總經理，二人因工作相識。私營企業主戌因企業經營困難找到丁，希望能從C公司獲得資金，丁表示戌公司經營狀況較差，C公司審批較嚴格，便將戌引薦給戊，並讓戊多照顧戌。戊在明知戌公司經營狀況較差、風險較高的情況下，考慮到D公司經常需要C公司的支持，於是給下屬打招呼，違規幫助戌公司順利獲得資金。為了感謝丁，戌送給丁100萬元“介紹費”，丁收下。



案例三：庚系某國有公司總經理，辛系庚所在公司的供應商，癸系庚的朋友、私營企業主。辛獲得一個稀缺的投資項目需要引入投資，癸聽說後找到辛，希望能夠與其合作，辛認為癸公司規模有限、資金不夠充足，予以拒絕。後癸請托庚給辛打招呼，辛考慮到大量業務需要庚提供幫助，於是同意給癸1000萬元投資份額並按市場標準收取管理費，後雙方均獲得預期收益。事後，為感謝庚，癸送給庚100萬元“介紹費”。

