從嚴從實加強對黨員幹部的管理監督

中評社北京1月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上指出，在深入推進黨的自我革命實踐中需要把握好九個問題。這“九個以”的實踐要求，其中之一是“以鍛造堅強組織、建設過硬隊伍為重要著力點”。深學細悟習近平總書記重要講話精神，與會同志表示，從嚴治黨的重點在於從嚴管理幹部，要健全完善幹部管理監督制度體系，做到管理全面、標準嚴格、環節銜接、措施配套、責任分明，推動建設堪當民族復興重任的高素質幹部隊伍。



確保黨員幹部始終把黨和人民賦予的權力用來為人民謀幸福，必須強化對權力監督的全覆蓋、有效性。中央紀委委員，內蒙古自治區紀委書記、監委主任劉爽表示，內蒙古自治區探索建立以黨內監督為主導、促進各類監督貫通協調機制，自治區紀委監委協助自治區黨委搭建監督貫通協調平台，將10類監督主體細化到60個責任部門單位，建立各類監督主體的協同機制、及時發現問題的防範機制、精準糾正偏差的矯正機制、強化責任擔當的問責機制、與幹部使用掛鈎的激勵機制。“要持續強化各類監督主體的信息溝通、措施配合、資源共享、成果共用、力量統籌、事項協同，加強對幹部全方位管理和經常性監督，真正體現嚴管就是厚愛、監督就是保護。”劉爽說。



“堅持‘跳出教育看教育、融入教育督教育’，制度化推進‘大監督’工作格局，結合駐在部門核心業務、重點領域進行嵌入監督。”中央紀委委員，中央紀委國家監委駐教育部紀檢監察組組長王承文說，駐教育部紀檢監察組建立紀檢監察、審計、財會監督貫通協同長效機制，加強與有關司局協作，制定關於推進監督貫通協同高效的若干舉措，召開聯席會議，就協同聯動、規範問題線索移送等達成一致。接下來，將持續推動教育部直屬系統深化紀檢監察體制改革，加強監督體系建設，把弘揚新風正氣作為切入點和著力點，一體謀劃推進黨風政風、師德師風、校風學風建設，督促教育系統落實立德樹人根本任務。



“幹部責任越重大、崗位越重要，就越要加強監督。當前，對‘一把手’和領導班子監督仍是薄弱環節，2023年，駐海關總署紀檢監察組聯合地方紀委監委留置的10名海關廳局級幹部中就有4名是‘一把手’。”中央紀委委員，中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組組長王林說，2023年以來，駐海關總署紀檢監察組調研走訪多個直屬海關單位，面對面聽取領導班子關於全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗鬥爭情況匯報，與班子成員開展“一對一”談話，督促其在潔身自好、廉潔自律上樹標杆、作表率，做到嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄。王林表示，要以盯住“關鍵少數”帶動管好“絕大多數”，切實營造風清氣正的政治生態。

