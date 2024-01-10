著力整治形式主義官僚主義突出問題

中評社北京1月10日電／據中央紀委國家監委網站報導，習近平總書記在二十屆中央紀委三次全會上指出，在深入推進黨的自我革命實踐中需要把握好九個問題。這“九個以”的實踐要求，其中之一是“以正風肅紀反腐為重要抓手”。與會同志表示，學習貫徹習近平總書記重要講話精神，要堅定不移正風肅紀反腐，把糾治形式主義、官僚主義擺在更加突出位置，鍥而不舍落實中央八項規定精神，推進作風建設常態化長效化，為新征程凝聚磅礴的奮進力量。



“形式主義、官僚主義往往‘表現在基層、根子在上面’，要從領導機關、領導幹部抓起。”中央紀委委員，貴州省紀委書記、監委主任李元平說，要把深化整治形式主義、官僚主義問題擺在更加突出位置來抓，緊盯不作為、亂作為、慢作為、假作為等突出表現，從黨性覺悟上找根源，從權力觀、政績觀上糾正，督促各級領導幹部嚴於律己、嚴負其責、嚴管所轄，全面檢視自身和本地區本單位存在的形式主義、官僚主義問題，帶頭撲下身子幹實事、謀實招、求實效，以過硬作風奮進新征程、展現新氣象、開創新局面。



形式主義、官僚主義嚴重阻礙黨中央決策部署落實，浪費國家資源，侵蝕幹部群眾獲得感，必須嚴糾嚴治。中央紀委國家監委駐國家電網有限公司紀檢監察組組長黃德安表示，駐國家電網紀檢監察組聚焦系統內群眾反映強烈、積弊較深的落實優化營商環境政策不到位、壓減供電服務流程要求不力等形式主義、官僚主義突出問題，在開展專題調研的基礎上，及時發現並嚴肅查處，同時，研究制定定性量紀參考指引，精準發力、靶向糾治。



“我們將堅決糾治形式主義、官僚主義頑瘴痼疾，打通落實中的堵點淤點難點，糾正執行中的溫差落差偏差，不斷涵養求真務實、團結奮鬥的時代新風，為建設具有中國特色國際領先的能源互聯網企業清障護航。”黃德安說。



經過持續嚴懲嚴治，面上的享樂主義、奢靡之風得到有效遏制，但高壓態勢下，一些問題改頭換面、轉入地下。四川省成都市紀委書記、監委主任劉光輝介紹，成都市紀委監委緊盯重要節點、重點領域、關鍵環節，深挖細查利用地方特產謀取私利、收送電子紅包等隱形變異問題。“我們將進一步分析研判‘四風’問題新情況新動向，抓早抓小糾治苗頭性傾向性隱蔽性問題，堅守關鍵節點，強化監督檢查，嚴肅查處問責，以實招硬招推動中央八項規定精神貫徹落實。”劉光輝說。

