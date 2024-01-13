中評月刊：從國際共善視角理解一帶一路倡議

中評社香港1月13日電/美國紐約大學政治學博士、前台灣中山大學中山學術研究所教授暨兼任所長俞劍鴻在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《應從國際共善視角理解中國“一帶一路”倡議》，作者認為：要說服一些不友善、判斷錯誤和昧著良心的西方學者、專家，吾人必須要先介紹幾個西方和東方的主流學派。如此，他們才會覺悟說“一帶一路”乃是吻合／對接／等同於或者比較貼近某一個或者幾個他們所熟悉的學派或者理論並且才會使得他們放心地說大陸是沒有陰謀和陽謀的。西方的主流學派：（新）實力主義／現實主義，（新）自由主義，（新）馬克思主義，建構主義，以及國際和全球治理。就東方的，吾人可以應用一點理論（one-dot theory）／太極圖。然而，由於各種原因，“一帶一路”（倡議／新的開始）並不100%的吻合／對接／等同於上述的每一個學派。如果要研究成果貼近事實，應該從作為一個概念、理論和作為治理的工具的international regimes (ir)（國際共善的第一個階段）和非ir(non-ir)層面去理解“一帶一路”。如此，多數的西方以及被他們所影響的開發中國家的學者、專家才會早日接受和支持“一帶一路”。文章內容如下：



前言



2013年3月，中國國家主席習近平提出構建人類命運共同體理念。同年9月和10月，先後提出共建“絲綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”，簡稱“一帶一路”倡議。2023年10月10日，大陸國務院新聞辦公室發佈《共建“一帶一路”：構建人類命運共同體的重大實踐》白皮書（下稱《白皮書》）。



10年多來，一些西方的學者、專家還是（強烈）質疑、妖魔化“一帶一路”，如稱其為“新殖民主義”、“債務帝國主義”、“新帝國主義”等。他們的觀點多少影響了一些開發中國家和地區的學者、專家。



筆者認為要說服一些不友善、判斷錯誤和昧著良心的西方學者、專家，吾人必須要先介紹幾個西方和東方的主流學派。如此，他們才會覺悟說“一帶一路”乃是吻合／對接／等同於或者比較貼近某一個或者幾個他們所熟悉的學派或者理論並且才會使得他們放心地說大陸是沒有陰謀和陽謀的。