中評月刊：歐洲金融安全挑戰與打擊金融犯罪

與中國推動數字人民幣的勢頭並行，歐盟推動數字歐元的決心也很堅定。 中評社香港2月24日電/北京外國語大學英語學院助理研究員暨區域國別研究博士後張屹在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《歐洲金融安全挑戰與歐盟打擊金融犯罪立法》，作者認為：與中國推動數字人民幣的勢頭相並行，歐盟推動數字歐元的決心也很堅定。由於歐盟部分成員國並不同屬歐元區，完全實現數字歐元還將面臨很大阻力，包括社會因素和國家安全因素。推進數字歐元，必然要面臨移動終端支付系統的完善和監管，以及互聯網安全體系的構建，這對於中資ICT企業、甚至美資企業都會帶來挑戰，歐盟數字歐元監管立法勢必通過抬高網絡通信、網絡支付等相關領域的技術門檻和立法門檻，來維護歐盟和成員國的金融安全與數據安全。歐盟正通過數字歐元等一系列財政貨幣政策以及打擊金融犯罪的立法手段來復甦歐盟營商環境、維護歐洲金融穩定。文章內容如下：



一、歐元區流動性過剩的根源與治理



2023年上半年，美國、瑞士個別銀行接連暴雷，引發全球資本市場對銀行業穩健性的擔憂，歐洲銀行股遭拋售，已抹平了年初以來漲幅。歐元區銀行業風險性較大，當前歐元區銀行整體表現較為穩健，但在經濟放緩、持續加息、企業破產潮將至和信心危機等因素下也面臨著盈利承壓、信貸條件收緊、信用風險增加、融資成本上升及存款流失等風險。①



歐元流動性過剩是長期量化寬鬆的結果。這一過程讓歐洲央行的貨幣政策運行框架從稀缺儲備制度（SRS）轉向了充足儲備制度(ARS)。若扭轉這一態勢，需歐洲央行採取量化緊縮政策，這對於消除通脹是必須的。財政調節也有助於在這一過程中減輕金融不穩定性所帶來的風險。