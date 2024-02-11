中評月刊：鑄牢兩岸命運共同體意識

兩岸同胞同根同源命運與共 中評社香港2月11日電/南開大學台灣政治研究中心主任、南開大學周恩來政府管理學院教授、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《中華文明視域下鑄牢兩岸命運共同體意識建設》，作者認為：兩岸同胞是同根同源、同文同種的命運共同體，但是近年來的台灣出現了對兩岸認同愈來愈疏離的危機，因此可從兩岸命運共同體切入，探討其主客觀條件及必須性、必然性，尤其在兩岸共有的中華文明連續性、創新性、統一性、包容性、和平性等突出特性觀點下，共同傳承中華優秀傳統文化，推動實現其創造性轉化、創新性發展，鑄牢中華民族共同體意識，建設兩岸命運共同體，邁向中華民族偉大復興。文章內容如下：



中共中央總書記習近平主持政治局學習時強調，鑄牢中華民族共同體意識，①就是要引導各族人民牢固樹立休戚與共、榮辱與共、生死與共、命運與共的共同體理念。



鑄牢中華民族共同體意識是維護各民族根本利益的必然要求，衹有鑄牢中華民族共同體意識，構建起維護國家統一和民族團結的堅固思想長城，各民族共同維護好國家安全和社會穩定，才能有效地抵禦各種極端、分裂思想的滲透顛覆，才能不斷實現各族人民對美好生活的向往，才能實現好、維護好、發展好各民族根本利益。



兩岸同胞當然同屬於中華民族，但是近年來面對“倚外謀獨”、“以台制華”的步步進逼，台灣民眾的“台灣人”認同不但遠遠凌駕“中國人”認同，而且還有甩開“既是中國人也是台灣人”認同之勢，台灣同胞出現了對兩岸認同愈來愈疏離的危機，所以兩岸鑄牢中華民族共同體意識成為當務之急。



基本上，兩岸是血脈相連的命運共同體，兩岸命運共同體建設可以經由中華文明的路徑鑄牢中華民族共同體意識，在世界百年未有之大變局下，進一步推動祖國完全統一事業的發展，因此本文擬從兩岸命運共同體出發，論述其主客觀條件及必須性、必然性，接著論述中華文明的突出性，推進鑄牢中華民族共同體意識的兩岸命運共同體建設，邁向兩岸同胞共創中華民族偉大復興的光明大道。