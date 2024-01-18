中評月刊：民粹式直接民主內在缺陷

中評社香港1月18日電/東南大學馬克思主義學院講師許川在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《試論民粹式直接民主的內在缺陷》，作者認為：西方民粹式民主的核心話語是所謂的“直接民主”，其是民粹主義者對西式民主改造的“美好願景”，它期冀通過“人民”對政治事務的直接參與或控制以達到所謂的人民當家做主。換言之，民粹主義者將所謂“直接民主”當作是治癒西方社會一切問題的萬靈藥丹。在他們看來，所謂“直接民主”是糾正當前西方社會民主赤字的最佳選擇，其最常見和最重要的形式便是公民投票。然而，民粹主義對所謂“直接民主”的過度幻想和簡單化操作，使得原本差異並存的西方社會被撕扯為相互對立的兩大陣營，其在很大程度上成為西方魅力型領袖進行威權統治的護身。以民粹為內核的所謂“直接民主”，背離了自由民主等人類共同價值的原初意涵，是對人民當家做主的措置與亂用，無疑它增加了西方社會失序甚或失控的多重風險。文章內容如下：



近些年來，新一波的民粹主義運動浪潮在全球興起，許多民粹主義領袖或其政黨通過既有的選舉制度進入權力中心甚或上台執政，直接民主亦隨之進入政治議程。在歐洲，意大利“五星運動”和西班牙“我們能”黨等對直接民主愛不釋手；在拉美，直接民主更是遍地開花，並行之有年。根據“國際民主與選舉援助研究”的資料顯示，1980至2018年間，至少舉行過一次全國性公投的國家在歐洲的比例為96%，在亞洲為64%，在拉丁美洲為72%，在非洲為88%，在大洋洲為82%。〔1〕直接民主業已成為民粹主義的不可或缺的標誌、符號和內容。然而，在民粹主義國家和地區，社會治理並沒有得到好轉，甚至落入某種權力陷阱的循環之中。因此，揭開民粹式直接民主的神秘面紗，指出民粹主義者崇拜直接民主的政治企圖以及廓清民粹式直接民主的潛在風險，對於匡扶民主實踐具有重要意義。



一、現時情境下無序出場的直接民主



伴隨著自由主義民主衰退而來的是順勢而起的民粹主義。民粹主義之所以具有如此巨大的吸引力和影響力，最主要的原因是它建構了“人民”這個看似具有道德至高性的政治主體，並將其作為一切政治及其政策的合法性來源。直接民主就是民粹主義用來捍衛“人民”和反抗精英的盾牌。