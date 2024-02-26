中評月刊：台灣核能利用爭議的未來走向

中評社香港2月26日電/中國社會科學院台灣研究所副研究員王子旗博士在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《台灣核能利用爭議的未來走向》，作者認為：台灣核能利用爭議自20世紀80年代延續至今，在選舉政治下已成為政黨博弈工具。當前，全球能源格局加速變革，叠加2024年台灣“大選”、民進黨當局能源轉型失敗、國際核電延役風潮、日本“核食”入島及核廢水排放等因素影響，藍綠白等台灣勢力圍繞核能議題激烈博弈，仍未就核能利用達成共識。台灣選舉政治下，各政黨達成能源政策共識的可能性較低，能源風險對台灣經濟社會發展的制約效應日益凸顯，民生議題政治化操弄已蔓延至台灣社會各領域。文章內容如下：



近年來，氣候變化、疫情大流行、地緣政治局勢和軍事衝突等複雜系統性危機加速全球能源格局調整，國際原子能機構等權威組織多次上調全球核電發展預期，美西方多個國家調整核能政策，將發展核能納入國家能源安全戰略。台灣資源匱乏，高度依賴進口，加上孤島型電力供給系統，使得能源議題備受台灣社會高度關注，成為歷次台灣“大選”必備話題。“擁核”與“反核”爭議更是台灣能源議題政治化的最集中體現，2024台灣“大選”中藍綠白三方圍繞核能議題激烈博弈，分歧繼續擴大。本文在總結台灣核能利用爭議發展歷程基礎上，探究2024台灣“大選”期間核能博弈加劇緣由，並分析核能議題未來走向，以作為觀察台灣政治生態演變、經濟社會發展走向的窗口。



一、台灣核能利用爭議發展歷程



20世紀80年代的台灣政治轉型為民間“反核”運動興起提供了空間。核電使用問題在台灣選舉政治的政黨惡鬥中被操弄為拉攏選票的政治籌碼，衹有藍綠意識形態下的“顔色正確”，百姓生計、基層心聲統統讓位於政黨利益，已成為台灣資源內耗、民意對立、社會撕裂的縮影。