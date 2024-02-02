第九屆中華文化論壇綜述：中華文化與現代化

第九屆中華文化論壇在北京稻香湖景酒店舉行 中評社香港2月2日電/由北京大學主辦，中華全國台灣同胞聯誼會合辦，北京大學台灣研究院、中華全國台灣同胞聯誼會研究室承辦的第九屆中華文化論壇於2023年11月12日在北京舉行，北京大學台灣研究院將內容系統整理，在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號以《以中華文化復興之光 照亮中國式現代化之路——第九屆中華文化論壇綜述》為題發表。文章表示：成長於中國土地上的中國式現代化必然與中華文化密切相關，未來的發展也必然與中華文化創新密切相連。中華文化涉及兩岸交流的各個領域，兩岸應該為了民族復興共同推動兩岸人文思想領域的對話交流，共同為促進、推動兩岸各領域的融合發展、助力中國式現代化和民族復興偉業發揮建設性作用。文章內容如下：



2023年11月12日，由北京大學主辦，中華全國台灣同胞聯誼會合辦，北京大學台灣研究院、中華全國台灣同胞聯誼會研究室承辦的第九屆中華文化論壇在北京稻香湖景酒店舉行。論壇主題為“中國式現代化與中華文化復興”，來自海峽兩岸暨港澳地區的150餘位專家學者與會。



海峽兩岸關係協會常務副會長龍明彪，原文化部部長、著名作家王蒙，原文化部部長蔡武，台灣新黨榮譽主席郁慕明，台北故宮博物院原院長馮明珠，空軍原副司令、中將景文春，國務院台灣事務辦公室原副主任王在希，科技部原副部長張景安，全國人大常委會委員呂世明，中華全國台灣同胞聯誼會黨組書記紀斌，國務院台辦交流局副局長、一級巡視員李京文，北京大學副校長董志勇等出席論壇開幕式。開幕式由北京大學台灣研究院院長李義虎主持。



在“中國式現代化與中華文化復興”主題之下，與會專家學者圍繞“中國式現代化與中華文化創新”、“中華文化與兩岸各領域融合發展”及“兩岸藝術交流”等分議題進行深入研討，為促進兩岸人文思想領域的對話交流、推動兩岸各領域融合發展、助力中國式現代化和民族復興偉業發揮建設性作用。



現將與會部分領導和專家學者的主要觀點綜述如下，以饗讀者。