雙C論壇：中美需要更成熟框架管理

與會者合影 中評社香港2月6日電/中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心不久前在清華大學明理樓舉辦研討會，邀請對外經濟貿易大學國家安全與治理研究院常務副院長陳須隆、清華大學戰略與安全研究中心主任暨中國論壇副主席達巍、中國社科院美國研究所副所長袁征、中國人民大學國際關係學院教授宋偉、復旦大學國際問題研究院教授趙明昊、清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊與會。座談會由清華大學戰略與安全研究中心中國論壇秘書長張立榮主持，與會者圍繞舊金山“習拜會”後中美關係走向問題，各自給出了獨到的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號以《雙C論壇：從舊金山“習拜會”看中美關係走向》為題，詳細刊登了與會者的發言。文章內容如下：



張立榮、郭至君：開場白



各位老師下午好，我是中評智庫基金會國際部主任郭至君，非常榮幸能夠邀請到各位老師來參加我們的第二屆雙C論壇，我先代表雙C論壇的主辦方之一——中評智庫基金會作個開場。因為一些老師是第一次參加我們的雙C論壇，所以我也花一點時間簡要介紹一下。雙C論壇得名於中評智庫（China Review Think Tank）和清華CISS中國論壇（China Forum）的首字母組合，是中評智庫基金會與清華大學戰略與安全研究中心中國論壇的最新合作項目，旨在圍繞國際關係熱點議題邀請有關專家學者展開討論、貢獻智慧。首屆論壇已在今年5月份召開，當時是在G7廣島峰會結束的背景下，與會專家就當時的台海形勢、中日韓關係、中美關係、東北亞安全、美國的印太戰略等議題展開了熱烈討論。而第二屆論壇也就是今天召開的這一場，聚焦舉世矚目的中美元首舊金山峰會。