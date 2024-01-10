蔣萬安、許淑華俊男美女搭檔　南投粉絲瘋狂

蔣萬安南投輔選與許淑華合體，支持者搶拍照。（中評社 方敬為攝 ） 中評社南投1月10日電（記者 方敬為）中國國民黨台北市長蔣萬安10日晚間赴南投縣輔選藍營“立委”選將游顥，與縣長許淑華合體，藍營帥哥市長及美女縣長同框，掀起旋風，支持者瘋狂，排隊搶著跟蔣、許合影，不少婆婆媽媽直呼，“蔣萬安本人比電視帥！”頓時搶走造勢焦點。



南投第二選區“立委”候選人游顥10日晚間在竹山鎮舉辦選前黃金周造勢晚會，請到蔣萬安站台，地方支持者難得見到蔣萬安親臨，紛紛陷入瘋狂，頻頻高喊“市長好！”彷彿是蔣萬安才是主角。



蔣萬安上台先是自嘲，他不是主角，相信大家今天來這裡也不是為了看帥哥，而是為了來支持游顥，力挺游顥進入“立法院”替南投鄉親服務。他說，與游顥相識已久，兩人是好兄弟，過去游顥在“立法院”研究室服務時，就經常接觸，他可以保證，游顥對議事運作熟稔，絕對是好人才、即戰力。



蔣萬安隨後痛批民進黨執政8年將台灣搞得水深火熱、兩岸兵凶戰危，呼籲南投的鄉親1月13日一定要集中選票，扭轉險境，只有國民黨侯康當選才能帶領台灣走向康莊大道，兩岸重啟對話，觀光客來、貿易無阻，南投的經濟才會好！



蔣萬安最後牽起游顥的手高喊“凍蒜！”即步下舞台，向台下的南投縣長許淑華握手致意，兩位都是藍營高顏值首長，讓支持者陷入瘋狂，紛紛湧上前搶著合影，人氣之旺，支持者還排起隊伍等待拍照，成為造勢晚會另類焦點。