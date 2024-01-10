柯文哲基隆造勢5千人　黃國昌讚藍營謝國樑

民眾黨基隆造勢。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月10日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，台灣民眾黨在基隆大造勢，現場湧入約5000人，大部分都是年輕男女，尤其不分區“立委”候選人黃國昌出場時，全場沸騰用黃國昌的口頭禪大喊“太離譜了！”而民眾黨的造勢場較藍綠來得有秩序，彼此排排坐，不過也相當熱情，氣溫雖低，但熱鬧非凡。黃國昌則稱讚中國國民黨基隆市長謝國樑市政處理態度好，頗有拉攏藍營意味。



民眾黨在基隆市“國門廣場”舉辦造勢開講，有民眾黨2024候選人柯文哲、副手吳欣盈、不分區“立委”候選人黃珊珊、黃國昌、林國成、張啟楷、劉書彬、基隆市副市長邱佩琳、基隆市黨部主委林毓峯、執行長李家濠等人。並由台北市議員張志豪、民眾黨發言人楊寶楨擔任主持人。



現場許多年輕人自主到來，年齡層較藍綠低許多，甚至有不少小朋友、學生。



吳欣盈今早就在基隆車隊掃街，陪完柯文哲掃完廟口後，出席上台，穿著平民輕便，不過謹慎地全程看稿，她介紹自己的經履歷、政見，並說大家都厭倦藍綠惡鬥，延緩發展，她媽媽也是基隆人，請大家支持柯文哲。



黃國昌出場時，全場熱鬧，黃國昌表示，以前國門廣場在民進黨前基隆市長、“內政部長”林右昌時期，說是禁止政治活動，嚴厲譴責不允許舉辦，結果前幾天，林右昌自己與民進黨賴清德等人在此辦政治造勢，林右昌是丟臉自己的臉，還敢站在這。



黃國昌表示，他要感謝謝國樑、邱佩琳，請大家給他們掌聲，他們在造勢的場所規定做得很好，而民進黨只會販賣“亡國感”，昨天的“國家警報”，衛星飛過說是飛彈飛過，讓大家很悲哀、憤怒，很諷刺，蔡英文做太差，藍綠都是爛黨。黃珊珊說，請大家12日上台北市凱達格蘭大道，挺柯文哲。