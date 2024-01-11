程富陽：台灣“把衛星當飛彈”所揭露的問題

中評社香港1月11日電（作者 程富陽）9日下午3時18分，應該是近年來，讓台灣地區全體百姓最感“震耳欲聾”的一個時段，無論是身在山上野營，還是刻在海上行舟；不管是正在路上行走，還是穩坐車上打盹；不論是正常於職場上班，抑或適逢家中休憩；總之當下，您只要是還在台澎金馬的地界上，那就必然會聽到一陣陣如穿雲裂石，響遏行雲的急促鈴聲，而且這刺耳的鈴聲，都恰巧發自自身上攜帶的手機上，任誰也躲不了它魔音傳腦的傳遞，著實陡讓人悚然一驚。



沒錯，這起“唬憾”人心的聲音，正是由台灣當局軍方所發出的“國家級警報”，其內容是：“中國於15時03分發射衛星飛越台灣南部上空，請民眾注意安全。”然而，令人駭然的是，在下方的英文訊息卻是“Missile fly over Taiwan airspace”（飛彈經過台灣空域），文字使用的竟是Missile（飛彈；導彈），而非Satellite（衛星），讓許多人認識這兩字區別的人，倏然起自一股內心的不安；難道對岸又要趁我們島內選舉之際，以飛彈威脅來介入這場於本週六（13）即將登場的選舉嗎？



以中國大陸介入選舉借口，企圖左右台灣選情的“奧步”，向來是台灣民進黨的拿手好戲，這已是全台民眾皆曉的事情，但因歷次選舉都證明此方法有效，該黨自因屢試不爽而愈形食髓知味；這次索性把大陸的衛星發射，以英文的一字拼音之別，頓時將科技衛星升空轉化為飛彈威嚇，讓全島瞬間陷入危機四伏氛圍，可說是其對全民防禦的另闢蹊徑，讓人不禁啞然失笑。



此等把衛星發射當導彈飛越的手段，正是西方《伊索寓言》“狼來了！”的直接複製版，更是英國作家喬治·歐威爾筆下《一九八四》那部反烏托邦小說《一九八四》的內容重現；只是這部探討黨和政府為掌握權力的持續，不惜以虛構的外在戰爭威脅情節，來轉移內部貪污腐敗問題，以轉化內部人民的團結與支持，原是暗喻專制極權統治的情節；但如今，此現象竟全面移植到自詡為“民主國家”的台灣，真是既諷刺又矛盾。

