賴清德苗栗造勢再打抗中保台牌　怒轟馬英九

賴清德10日晚間在苗栗舉辦造勢晚會，再打抗中保台牌。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗1月10日電（記者 盧誠輝）民進黨2024候選人賴清德10日晚間在苗栗舉辦造勢晚會，他在致詞時又再打出抗中保台牌，並怒轟馬英九接受德國媒體專訪時稱“就兩岸關係而言要相信習近平”的說法，賴認為九二共識就是一國兩制，強調台灣應選擇相信自己。



賴清德10日晚間在苗栗縣竹南運動公園舉辦造勢晚會，主辦單位宣稱有超過6千人到場力挺，包括民進黨不分區“立委”候選人林月琴與沈伯洋等人都將到場站台助講，積極拉抬賴清德與民進黨苗栗縣第一選區“立委”候選人康世明、被民進黨禮讓推薦的無黨籍苗栗縣第二選區“立委”候選人曾玟學的選情。蔡英文則因故臨時取消苗栗輔選行程，未到現場。



賴清德致詞時表示，馬英九日前接受德國媒體專訪說，就兩岸關係而言要相信習近平，在訪談當中馬英九還不斷強調，兩岸關係要回到九二共識的基礎上，但九二共識就是一個中國原則，讓台灣走向一國兩制的方案，在這種狀況下，大家還可以接受九二共識嗎？賴認為，台灣應選擇相信自己。



賴清德強調，2024大選全世界都在看，因為3天後的選舉，不僅是全世界今年的第一場選舉，也是影響未來台海和印太地區和平穩定的關鍵大選，大家都在看台灣人民會做出怎樣的選擇，如果他能當選，將為印太地區的和平穩定開創新局面，所以大家手中這張選票非常重要，不僅將決定台灣的未來，也將決定世界的命運。



民進黨不分區“立委”候選人沈伯洋助講時則表示，或許他的名氣比不上韓國瑜、黃珊珊和黃國昌，但這就是民進黨最重要的民主價值，民進黨一直都把社會福利跟社會公平擺在最前面，而不是像國民黨和民眾黨都是把有名的人放在不分區“立委”名單的最前面。



沈伯洋問現場支持者說，到底是要把票投給有名的人比較好？還是投給有專業的人比較好？他相信大家心裡都已經有了答案，而民進黨也一定會堅持這樣的價值，所以他拜託大家一票都不要把票蓋給國民黨和民眾黨。



曾玟學致詞時則是罕見地透露自己的家庭故事說，他在單親家庭中長大，跟母親相依為命，國中的時候就開始打工，高中的時候在鐵板燒店端盤子，大學和研究所的時候，母親雖然會幫忙支出學費，但生活費和住宿費也都須靠自己打工才能夠活下去，他每一學期至少都打工兩份以上的工作，所以他非常知道所有勞工和弱勢家庭在面對經濟和生活上的壓力。



曾玟學強調，苗栗山線“立委”選區一直以來對綠營來說都是非常艱困的選區，大家都覺得是一場不可能的任務，從開始參選沒人看好，一直打到現在成為全台矚目的激戰區，他要拜託所有苗栗鄉親陪他走完最後一哩路，這次苗栗真的非常有希望改變，希望所有苗栗鄉親能一起為苗栗寫下新篇章。

