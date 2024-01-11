ECFA再生變 許舒博：說沒影響都是騙人

商業總會理事長許舒博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月11日電（記者 鄭羿菲）中國大陸商務部9日宣布，研究進一步中止ECFA早收清單農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。商業總會理事長許舒博接受中評社訪問表示，後續影響不只是台灣GDP數字而已，還會衍伸中小企業無法承受這17%的稅利消失後，企業出走、失業率上升等問題，不要總認為影響很小，每一個品項的就業人口動輒數十萬人，要中小企業如何因應？說沒影響都是騙人的！



許舒博也說，上次中止12項石化產品關稅減讓時，他就說過只是起點，但他也向大陸呼籲，不要往農漁產品中止關稅減讓的方向擴大，因為這是台灣就業人口最龐大的一塊，若真的往這方面中止，恐造成兩岸人民情感上的誤會，何必從農漁產品下手，然後又說兩岸一家親？大陸也要思考原物料提升了關稅，大陸企業也有可能外遷、生產成本提升等問題。



中國大陸商務部去年對台啟動貿易壁壘調查，認定台對陸存在貿易壁壘，並宣布中止ECFA下12項石化產業產品的關稅優惠。大陸商務部9日再度對外公布，陸方自2024年元旦起已取消ECFA早收清單12項石化產品優惠關稅，但民進黨當局至今未採取有效措施取消對大陸的貿易限制。陸方正研究進一步採取中止ECFA早收清單中農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

