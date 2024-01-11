綠營曾玟學：苗栗山線激戰　猛攻對手拚勝選

被民進黨禮讓與推薦的無黨籍苗栗縣山線“立委”候選人曾玟學。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗1月11日電（記者 盧誠輝）苗栗山線“立委”選情激烈，由被民進黨禮讓與推薦的無黨籍苗栗縣議員曾玟學對戰中國國民黨苗栗市長邱鎮軍，因兩人都是首次挑戰“立委”選舉，引發外界關注。曾玟學接受中評社訪問表示，因他近期猛攻對手邱鎮軍的電玩、毆警與論文涉嫌抄襲等爭議，已在選區發酵，在選前最後關鍵階段，他會繼續拚盡全力，希望能讓苗栗山線選區徹底翻轉。



曾玟學，台灣大學“國發所”法學碩士，女友為民進黨“立委”賴品妤，曾任台灣智庫副研究員、台灣大學風險社會與政策研究中心研究助理，原本時代力量黨員，2014年首度投入苗栗第5選區（頭份市、三灣鄉、南庄鄉）議員選舉當選，2022年改以無黨籍身分參選，在該選區以第一高票連任成功，今年與民進黨合作參選苗栗山線“立委”。



曾玟學指出，他近期狂打邱鎮軍各項爭議在選區已經發酵，他期待能對自己的選情有正面加分的作用，因為這些資訊其實都是很多苗栗人長久以來都知道的事情，但是卻沒有人敢正面勇敢的把它說出來，所以在他把邱鎮軍的各項爭議揭露之後，在地方跑行程的時候，都收到民眾非常多正面的回饋，不管是要他加油，或者是謝謝他把這些事情說出來，民眾的反饋都是非常正面的，他相信不止因此能讓選情加溫，也可以讓苗栗人做出最正確與明智的選擇。



曾玟學透露，民進黨2024候選人賴清德多次到苗栗為他輔選，甚至也到苗栗輔選時，親自召集苗栗黨公職與競選幹部私下喊話勉勵，賴認為苗栗這次選情已經很接近，要大家不鬆懈，繼續努力，希望這一次苗栗的2席“立委”都能夠成功翻轉。



對於邱鎮軍以傳統地方組織作戰，藍營認為在苗栗山線“立委”選區贏面仍大。曾玟學說，對藍軍有這樣的自信，他只能尊重，但實際上他從民眾的反應看起來，真的是民心思變，所以他一點也不會鬆懈，會繼續全力衝刺，拚盡所有的力量來贏得勝選。



曾玟學表示，他當然也知道，面對邱鎮軍這樣的對手，基層組織非常深厚，所以這並不是一場容易的挑戰，但他相信，在自己拚盡全力的結果之下，最後一定會有好的選舉結果出現。

