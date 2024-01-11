許舒博語中評：賴不要ECFA 還有路嗎？

商業總會理事長許舒博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月11日電（記者 鄭羿菲）民進黨2024候選人賴清德日前曾於辯論會上表達“ECFA不是台灣該走的路”，台灣商業總會理事長許舒博接受中評社訪問表示，若覺得ECFA不是台灣該走的路，就開闢其他康莊大道給產業界走。新南向政策走了8年，有取代中國大陸市場嗎？光是購買力就不一樣。政府也不要總是說ECFA對台灣GDP影響不大，講這句話你就糟糕了。



至於對《台美21世紀貿易倡議》的看法，許舒博說，不管怎麼倡議，都沒辦法取代ECFA，美國與大陸的消費習慣不一樣，市場沒辦法取代，以鳳梨為例，大陸會買鳳梨、鳳梨酥，但美國只能買鳳梨酥，因為需考量運輸時間與成本，只能賣加工品給美國，沒加工的農漁產品都沒辦法賣，就跟歐洲一樣，雖然有很多冷鏈技術，但生鮮產品的品質仍會下降。



中國大陸商務部去年對台啟動貿易壁壘調查，認定台對陸存在貿易壁壘，並宣布中止ECFA下12項石化產業產品的關稅優惠。大陸商務部9日再度對外公布，陸方自2024年元旦起已取消ECFA早收清單12項石化產品優惠關稅，但民進黨當局至今未採取有效措施取消對大陸的貿易限制。陸方正研究進一步採取中止ECFA早收清單中農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓。

