柯文哲稱綠幕僚比白幕僚好　台下柯粉大詫異

民眾黨2024候選人柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月10日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，台灣民眾黨在基隆大造勢，湧入約5000名支持者，民眾黨2024候選人柯文哲壓軸登場，他致詞時痛批，民進黨2024候選人賴清德失言說“中華民國憲法”是災難，難道民進黨幕僚有這麼笨、不提醒賴說錯嗎？民進黨幕僚絕對比自己民眾黨的幕僚還好，此時台上民眾黨成員一時尷尬，台下柯粉一片詫異喊“唔…！”的聲音表達反對，並輪番說“不可能！”柯驚覺自己失言，強調說意思是民進黨智庫比民眾黨智庫大。



民眾黨在基隆市“國門廣場”舉辦造勢開講，有柯文哲、副手吳欣盈、不分區“立委”候選人黃珊珊、黃國昌、林國成、張啟楷、劉書彬、陸配李貞秀、柯文哲競總主委鄧家基、基隆市副市長邱佩琳、基隆市黨部主委林毓峯、執行長李家濠等人。由台北市議員張志豪、民眾黨發言人楊寶楨擔任主持人。



柯文哲出場，台下柯粉一陣歡呼，狂拿民眾黨旗、青天白日旗吶喊“台灣的選哲，柯文哲！”



柯文哲提到，賴清德在辯論會上有露出馬腳說“中華民國”是災難，他當下就抓包，但賴沒回答，是結束後的記者會才更正說是“中華民國憲法”災難，請問賴是浩呆（閩南語：愚蠢）嗎？從一個坑爬出來、又掉進另一個坑。



柯文哲質疑，賴清德的幕僚有這麼笨不提醒賴失言嗎？民進黨幕僚絕對比他民眾黨的幕僚還好。此時台下一片訝然，認為柯失言，眾人不苟同，發出“唔…！”的聲音，接著先後有人說“不可能！”



柯文哲驚覺自己也失言，就說“不是啦、沒有啦！我是說民進黨的智庫比我的智庫還大的意思！”並強調有人才就要有效地使用，他幕僚跟他講話，他會聽，比如他家的農地就拆掉，收的遊覽車租金也給新竹市社會處，這塊地會賣回去，不要給人家說是炒地，會處理掉。



柯文哲強調，要相信眾人智慧、超過個人的智慧，要聽大家的意見去做，從賴清德執政就知道很危險，比如賴清德的新北市萬里老家違建，賴的幕僚一定有勸賴拆，賴就不聽。此時台下柯粉學黃國昌口頭禪說“太離譜了！”柯說大家稍安勿躁、冷靜，這不是離譜，是執政的傲慢。