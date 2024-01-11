王于漸：香港經濟今年不樂觀 明年有望改善

香港大學首席副校長、經濟學講座教授王于漸（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月11日電（記者 盧哲）香港大學經管學院10日發表《香港經濟政策綠皮書 2024》（《綠皮書》）。在當天的發佈會上，香港大學首席副校長、經濟學講座教授王于漸表示，自己對2024年香港經濟不樂觀。他說，雖然市場預期短期內或將減息，但他認為外部環境差、全球經濟進入不確定期，因此總體經濟並不樂觀。他強調，若內地經濟政策能進一步穩定開放及明確，令消費意欲回升，香港有望於明年之後受惠。



王于漸認為，今年外部環境差，全球經濟面臨衰退壓力。市場預期短期內或將減息，王于漸表示不樂觀，他說，即使利率可能在年中下降，全球經濟走入不確定時期，好多事都可能發生，例如貨幣供應負增長多時，過去經驗顯示可能出現通縮，如運氣好才可望軟著陸。因此對全球經濟亦不宜太樂觀。在此壓力下，2024年香港增長亦不會太樂觀，預期至2025年後才有望改善。



樓市方面，王于漸認為“辣招”未有完全撤下，仍打擊物業市場流通量，加上市況差，在沒有流通量情況下，“如果市好就會升得好快，市差就會跌得好快”，坦言當大經濟環境不好，若是投資用途的樓市相信暫時“較難回春”，“但自住是剛需，則另當別論”。



王于漸特別警告，香港長遠醫療開支增幅驚人，社會需思考醫療支出如何融資。據港大預測，至2028年醫療衞生開支增速將超過本地生產總值的增速，如在10年內能每年淨流入約5萬個年輕家庭，醫療開支佔本地生產總值份額升幅在2040年或能放緩並降到7%水平，否則至2040年有關份額或升至9%。王于漸說，香港醫療支出未來的增幅一定很厲害，香港需要仔細思考醫療支出如何融資，這一個問題比起房屋及貧富懸殊問題還要嚴重。



香港面對龐大財赤，社會出現研究新稅的說法，有聲音建議港府開徵陸路離境稅、資本增值稅等，解決目前港府面臨的財政問題，王于漸表示，香港市場高度開放，人才、資金高度流通，加稅會增加香港整體營運成本，而現時其他地區均降低稅率吸引資金，在目前經濟不佳時增加稅種，對於營商環境、資金或者人才的吸引力都是不利。



另外，《綠皮書》指出，中美經貿摩擦削弱聯繫匯率制度對香港的好處，但影響僅屬短暫。王于漸認為，港元跟美元脫鈎的機會等如零，本港應維持聯匯制度。



本港疫後經濟復甦不如預期，王于漸指出，香港屬高度開放型經濟，但疫情4年間不開放，經濟活力受很大挫傷，現時香港經濟發展嚴格而言仍停滯在4年前狀態。但觀周邊，並非所有地方都在疫下嚴厲封閉，其他地區經濟出現新現象及創意，以面對新需求。他認為，現時本地居民及旅客行為已改變，香港企業要加把勁迎合現時客戶需求，以創意去重新吸引顧客，但也理解需要過程和時間。

