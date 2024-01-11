港大預測香港經濟今年增幅1.9%至2.7%

（港大供圖） 中評社香港1月11日電（記者 盧哲）香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目10日發表高頻宏觀經濟預測。預測顯示，香港經濟2023年全年預計增長3.3%；2024年上半年經濟增速將較緩慢，預期2024年第一季實質GDP上升2.1%。預計2024全年增幅將介乎1.9%至2.7%之間。



香港大學預測公布，2023 年上半年經濟恢復至2.2%增長，2023年下半年經濟增長加快，第三季錄得4.1%增長。主要由內部需求帶動，預期2023年第四季香港經濟增長4.5%，2023年全年預計增長3.3%。預料2024年第一季香港出入口扭轉去年跌勢，部份因為相比的基數較低，2024年第一季香港貨品進口及出口預測回復至5.8%及5.5%增長，就業市場預期保持平穩，失業率維持在2.9%水平。利率高企打擊消費及投資意欲，引發環球經濟放緩，因此2024年上半年經濟增速將較緩慢，預期2024年第一季實質GDP上升2.1%。預計2024全年增幅將介乎1.9%至2.7%之間。



據悉，“香港宏觀經濟預測”是由港大經管學院的香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目負責研究及有關工作，旨在為社會提供及時及有用的數據，以追蹤及預測短期的經濟波動。這個宏觀經濟預測，自一九九九年起每季定時發表。