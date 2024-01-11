柯文哲猛轟綠　批捏造飛彈警報賣“亡國感”

民眾黨2024候選人柯文哲。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月11日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，台灣民眾黨10日晚間在基隆大造勢，湧入約5000名支持者，民眾黨2024候選人柯文哲壓軸登場致詞，火力全開猛攻民進黨，小打中國國民黨，痛批民進黨9日用國家級警報捏造大陸有飛彈打過來，販賣“亡國感”，老百姓第一直覺就是政府程序有問題，政府居然做到讓民眾第一時間不信任，只會講跟民進黨不一樣的是中共同路人。



民眾黨在基隆市“國門廣場”舉辦造勢開講，出席的有柯文哲、副手吳欣盈、不分區“立委”候選人黃珊珊、黃國昌、林國成、張啟楷、劉書彬、陸配李貞秀、柯文哲全國競總主委鄧家基、基隆市副市長邱佩琳、基隆市黨部主委林毓峯、執行長李家濠等人。由台北市議員張志豪、民眾黨發言人楊寶楨擔任主持人。有外國媒體也到場。



柯文哲晚間7點抵達基隆，先與吳欣盈去奠濟宮參拜，再逛基隆廟口夜市掃街拜票，隨後2人到“國門廣場”出席造勢。有趣的是，吳欣盈在致詞時一度將奠濟宮講成“鄭濟宮”。



柯文哲晚間8點半上台致詞半小時，他說，給民進黨執政8年，沒給年輕人帶來希望，大學生畢業薪資少於新台幣3萬元的很多，買房、生小孩都困難，有錢的更有錢、窮的無法翻身，108課綱也有很大的問題，教育失去功能，民眾變得對貪污的容忍度變高，有人還告訴他貪污別貪太多就好，這是什麼狗屁理論？



柯文哲批，昨天國家級警報大響，明明是對岸的衛星，“國防部”英文卻說是飛彈missile，又是再販賣“亡國感”，老百姓第一直覺就是政府的程序有問題，一個政府怎會做到讓人民第一時間不信任？這很困難。

