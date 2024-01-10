日自民黨設置政治刷新總部 岸田強調挽回信任

中評社香港1月10日電／日本自民黨10日召開臨時總務會，鑑於發生派系政治集資宴會收回扣問題，決定作為黨總裁直屬機構設置政治刷新總部。擔任總部長的首相岸田文雄強調稱：“必須努力挽回信任。這是舉全黨之力應對的最優先課題。”11日將召開刷新總部的首次會議，力爭月內進行中期彙總。能否出示防止類似問題再次發生的措施、派系運作方式等實際有效的改革方案成為課題。



共同社報導，岸田就收回扣問題表達了危機感，稱“自民黨受到了非常嚴厲的審視與質疑的目光”。他呼籲稱：“希望努力防止再次發生，深化增強政治資金的透明度、制定政策集團運作相關規則等的討論。”



據相關人士透露，刷新總部的代理總部長、幹事長、事務局長這三個職務分別內定由黨幹事長茂木敏充、幹事長代理木原誠二、前兒童政策擔當相小倉將信擔任。此外還有曾任青年局長的前環境相小泉進次郎，以及曾任女性局長的前沖繩北方相島尻安伊子等人加入。預計規模約為40人。



最高顧問由擔任麻生派會長的副總裁麻生太郎、無派系的前首相菅義偉擔任。菅義偉倡導“不需要派系論”，意見可能產生分歧。擔任森山派會長的總務會長森山裕在記者會上表示：“我也明白對派系存在批評意見。派系應發揮的作用等當然會成為討論對象。”