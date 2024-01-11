恢復深圳居民“一簽多行”？港府：緊密溝通

立法會（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月11日電（記者 盧哲）香港特區政府署理文化體育及旅遊局局長劉震10日在立法會回覆議員關於恢復向深圳居民簽發“一簽多行”簽注的提問時說，就近日社會上提及有關恢復深圳居民“一簽多行”措施以及擴大相關政策至粵港澳大灣區內其他城市的建議，政府一直有與內地相關部委就相關安排的實施情況及未來路向保持緊密溝通，現階段並未有進一步補充。



在當天的立法會會議上，田北辰議員提問，政府有否檢視，現時香港的旅客承載力是否足以接待更多內地訪港旅客；如有檢視而結果為香港足以接待更多內地訪港旅客而不會令行程質素下降及對本地居民造成太大影響，政府會否與內地當局商討，在下月農曆新年前恢復一簽多行措施；政府會否考慮，在本港旅客承載力足夠的前提下，與內地當局商討，將一簽多行措施進一步擴展至粵港澳大灣區其他內地城市？



署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，旅遊業是香港經濟重要的支柱，在二○一八年佔本地生產總值4.5%，為超過25萬人提供就業機會。故此，特區政府一直支持旅遊業健康發展。



跨境旅遊於去年二月開始復常，本港旅遊業隨即全速邁向復甦，旅客人次穩步增長。據初步統計，去年全年訪港旅客人次超過3 400萬，遠超香港旅遊發展局（旅發局）年初預測的2 580萬人次，第二、第三及第四季的訪港旅客人次，分別約為二○一七年和二○一八年同期的59%、68%和62%。



在剛過去的除夕元旦假期期間（即二○二三年十二月三十日至二○二四年一月一日），累計約有43萬人次的內地旅客訪港，每天平均有超過14萬人次訪港，分別較去年五一黃金周及國慶黃金周高約16%及6%；與疫情前比較，約為二○一七年和二○一八年同期平均的73%。



劉震表示，“個人遊”計劃自二○○三年七月二十八日起，按《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》主體文件實施。計劃發展至今，共有49個指定內地城市的合資格居民可申請“個人遊”簽注，以個人身份訪港。目前，大部份的內地旅客透過“個人遊”計劃到訪香港，佔二○二三年整體內地訪港旅客的60%。有關政策為香港旅遊業拓闊客源市場。



二○○九年四月一日，中央政府允許合資格深圳居民申請“一簽多行”簽注，持有此簽注者可在一年有效期內，無限次出入香港。在二○一三年，特區政府為了回應社會的關注，全面評估了香港承受及接待旅客的能力，範疇包括口岸處理能力、旅遊設施容量、酒店接待能力、公共交通網絡載客能力、社會民生影響及經濟影響等方面，並發表《香港承受及接待旅客能力評估報告》（評估報告）。評估報告不建議對旅客人數設限，但確認香港面對訪港旅客數目持續增長，應在不同範疇提升接待旅客的能力。其後，鑑於當時市民對香港承受能力，以及水貨問題的持續關注，特區政府向中央政府提出以“一周一行”簽注替代“一簽多行”，並在二○一五年四月十三日起實施相關政策。