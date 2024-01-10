國台辦：賴清德的所謂“新局”將是台海危局

中評社北京1月10日電／國台辦發言人陳斌華10日答記者問表示，近8年來兩岸關係急轉直下、由和平發展變成緊張對立的事實充分證明，所謂“蔡英文路線”就是“台獨”路線、對抗路線、害台路線，是台灣兵凶戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。賴清德聲稱將延續這樣一條“路線”，就是要接著走謀“獨”挑釁的邪路、對立對抗的老路，讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。



新華網報導，有記者問：賴清德9日在記者會上稱，將延續蔡英文“外交、國防及兩岸穩健政策”，聲稱其若當選有助於“印太地區創造新局面”；對於兩岸交流合作，只要“對等、尊嚴，台灣的門永遠敞開”。請問對此有何評論？陳斌華答問時作上述表示。



他還指出，不惟如此，賴清德這個頑固的“台獨工作者”先前妄想“走入白宮”、拋出“中華民國災難說”，9日又在記者會上再度宣揚“台獨”謬論。這一切都表明其倘若上台，將進一步推動“台獨”分裂活動。賴清德想創造的所謂“新局”，將是台海風高浪急的危局。



陳斌華表示，“台獨”與台海和平水火不容，與台灣同胞利益福祉背道而馳。衹有台海地區和平穩定、兩岸關係和平發展，台灣同胞才能過上和平、安寧、富足的好日子。衷心希望廣大台胞認清民進黨“台獨”路線的極端危害性和賴清德引發兩岸對抗衝突的極端危險性，在兩岸關係何去何從的十字路口，作出正確選擇，共創同胞友愛互助、兩岸繁榮發展的新局。