快評：從白宮簡報內容看美方立場及面對風險

中評社快評／白宮資深官員10日舉行台灣選舉背景簡報會，重申美方立場，宣布華府將在台灣選舉結束後，派遣前任副國務卿史坦柏格與前國家安全顧問哈德利率代表團訪問台北，等等。



白宮針對台灣選舉舉行背景簡報會，受到格外關注。其一，簡報會於台灣大選前兩天舉行，時機敏感，用心昭然；其二，簡報內容雖無特別重大之處，但也透出不少訊息，外界可從多方面解讀。



從簡報內容看，美方對台海立場基本沒變。白宮重申美國堅持其長期的“一中政策”，不支持“台獨”，反對任何一方片面改變現狀，支持兩岸對話。白宮不只提到中美三個聯合公報，還提及台灣關係法、對台六項保證，等等，與以往沒有什麼不同。



媒體也留意到一些微妙變化。如白宮資深官員提到美國“支持兩岸對話，期待兩岸歧見以和平的、不受脅迫，且能為兩岸人民接受的方式解決”。此一提法與美國國務院的“美國持續鼓勵以符合台灣人民意願和最佳利益的方式解決兩岸分歧”有別，接近克林頓和布什時代的說法。克林頓時代表明和平解決兩岸議題應符合“兩岸中國人的意願”，布什政府則曾交替使用“兩岸中國人”與“台灣人民”。



華府將在台灣選後派遣非官方代表團訪台，直接跟“總統”當選人面對面溝通。白宮直言這有先例，更是管控兩岸緊張與兩岸議題的重要方式。中方已表明堅決反對美台開展任何形式的官方往來。



明天進行的這場選舉關乎台灣及兩岸的未來，是“和平與戰爭”的選擇。對美國而言，無論選舉結果為何，美方都將面對前所未見的風險。如果侯友宜勝，國民黨重新上台執政，台灣的兩岸政策可能出現重大轉變；如果賴清德當選，兩岸關係必然受到更大衝擊，如美國台海問題專家郝志堅所言的那樣，台灣可能成為美國政府又一個海外噩夢。



10日的簡報會開始前半小時，白宮釋出中共中央對外聯絡部部長劉建超與白宮副國安顧問費納的會談摘要。大陸高層官員近日密集對美喊話，施加壓力。不管局勢如何演變，大陸將按照解決台灣問題的總體方略，堅定不移反對“台獨”，推進統一，任何外來干涉都難以得逞。