快評：選民要考慮北京反應　美專家選前提醒

中評社快評／美國專家祁凱立昨天在台北出席一個論壇時說，台灣正在進行的是一場勢均力敵的選舉，難以預測誰將成為贏家。祁凱立指出，選民在投票時，不僅要考慮自己的偏好，還要考慮北京的反應，以及在接下來的四年里，是否想要一個北京不會跟他談話的候選人。



祁凱立為史丹佛大學胡佛研究中心台灣研究中心主任，長期觀察台灣政情及台海局勢，近日率領一個學者訪問團在台灣活動。1年多前，台灣2022九合一選舉進入倒數階段的時候，祁凱立曾預測整體上國民黨的贏面較大，有機會拿下桃園、台北，而民進黨常使用的強調大陸威脅的策略，則不會有效。



祁凱立昨天在論壇上表述的觀點包括：一，台灣即將舉行的是一場關鍵的選舉，這場選舉的結果將影響台灣的安全、主權和兩岸關係，以及台灣與美國等國家的合作；二，這場選舉充滿了不確定性和變數，難以預測誰將成為贏家，而選舉的關鍵變數是年輕選民的行為；三，大陸因素在台灣選舉中的作用是一個外界關注的重要議題，也是下一任台灣政府必須面對的關鍵問題，選民面對的是一個比2016年或2020年更困難的選擇。



祁凱立在台灣大選尚餘2天的時候發表上述觀點，有很深用心，也反映了美方的關切和顧慮。一，這是一場關鍵的選舉，影響的不只是台北政局，還有兩岸關係及中美關係、美台關係等；二，就算美方深度介選，也對選舉結果無法完全預期或把握；三，選民要考慮北京反應，既是事實陳述，也是提醒及警告，不管選前、選後，大陸因素都是無法漠視、輕忽的。