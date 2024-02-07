中評論壇：邵育群論今年中美關係的四點觀察

上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群（中評社 陸文煜攝） 中評社香港2月7日電（記者 陸文煜）上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群不久前在中評智庫與上海國際問題研究院共同舉辦的“2024年的亞太安全局勢與兩岸關係展望”思想者論壇上表示，在舊金山峰會後，對於中美關係的走向有四點觀察。邵育群說，2024年的中美關係要看四個方向，包括台灣島內大選的結果、地緣熱點問題的影響、以色列和中東整體安全形勢的影響以及明年底美國總統大選的結果。這四個因素都會對中美關係產生巨大影響。



邵育群指，第一點觀察，是中美雙方各自使用不同的戰略框架來應對雙邊關係。中國使用新型大國關係框架，美國則用大國競爭框架，二者互相博弈。中方明確表示不能用戰略競爭來定義中美關係，這次習近平主席和拜登總統見面時也強調，中美要管理好雙邊關係中的競爭因素，但非常明確，雙邊關係並非是戰略競爭關係。她認為其中最重要的問題，就是美國所謂贏得大國戰略競爭的標準是什麼？雖然美國從未公開說過，但實際上，美國能夠保證其霸權地位，就是贏得大國戰略競爭。中國要保持定力，堅持新型大國關係框架，不被拖入美國的大國競爭框架中，否則博弈輸了要走美蘇關係的老路。同時中美也要在兩個戰略框架的博弈中互相磨合，找到新的相處之道，不打仗是雙方的底線。



邵育群說，第二點觀察，是中美關係的競爭因素包括三部分：新興技術，治理方式以及吸引力。在新興技術方面，尤其指人工智能雲計算、新能源發展等相關的技術，其中某些技術中國處於領先地位，某些技術美國的優勢則很明顯，雙方在這些方面競爭。治理方式體現在兩個層面，一是全球治理，治理方式能否得到大部分國際社會的認同，能否一同使用治理方式來解決氣候變化、能源安全等共同面對的實際性問題；二是國內治理，看政府的治理方式能否得到本國大部分民眾的支持。吸引力方面，用美國人的詞是“軟實力”，其實指的是此國在國際社會對其他國家的吸引程度。中方所說的競爭因素和美方所說的戰略競爭不一樣，美方認為的戰略競爭包括地緣戰略的影響力、技術以及意識形態三方面。

