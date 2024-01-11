陳永康戳破黑熊院長戰爭妄想　沒電誰給送餐

國民黨不分區“立委”候選人陳永康質疑民進黨不分區男性首席、黑熊學院院長沈伯洋想法，完全是一廂情願、看電影得來的外行妄想。（政客爽臉書） 中評社台北1月11日電／台軍方9日發布“國家級”警報簡訊，竟將大陸發射衛星的英譯寫成飛彈，遭到質疑。中國國民黨不分區“立委”候選人、退役海軍上將陳永康強烈質疑民進黨不分區男性首席、黑熊學院院長沈伯洋的論述。陳永康直言台灣沒巷戰空間，誇口當狙擊手。但沒有電誰會爬26樓幫你外送餐點？完全是一廂情願看電影來的外行妄想。



陳永康近日上《斐姨所思》受訪表示，台灣保護自己不是光在武器裝備，或者是嚇阻（Deterrence）或者決心（Determination），而是在國際複雜的地緣戰略、地緣政治、地緣經濟裡面的角色，“你的角色愈重要，你愈安全”。他不是說審慎樂觀，但也不用過度悲觀。



陳永康指出，台灣沒有巷戰的空間，現在的海灘都沒有營級以上的規模，沒有海灘可以上來，你打什麼巷戰？嚇阻是確保你72小時斷電能夠恢復。如果大陸已經上來，大眾運輸工具早就停電了！黑熊學院爬26樓當狙擊手？對不起，沒有UberEats，沒有人給你送飯！沒有電啊！誰爬26樓啊？所以那個是妄想，完全外行！“你在大樓裡誰給你指揮？你可以帶2天乾糧嗎？誰給你補充”？那是一廂情願看電影看來的。