中評論壇：李寧談半島形勢與陣營化非必然

上海國際問題研究院亞太研究中心助理研究員李寧（中評社 陸文煜攝） 中評社香港2月4日電（記者 陸文煜）中評智庫基金會與上海國際問題研究院去年12月在香港共同舉辦了主題為“2024年的亞太安全局勢與兩岸關係展望”的思想者論壇。上海國際問題亞太研究中心研究院助理研究員李寧在會上主要對當前朝鮮半島形勢進行了評析。她認為，總體來看，2023年朝鮮半島的安全形勢圍繞整體相對緊張的基調上下起伏。



李寧表示，在傳統安全方面，在中美競爭博弈的背景下，美國加大在半島的軍事干擾以期形成對華遏制，不斷提高韓美聯合軍演的強度和頻率。很多先進的機器機型、無人機、航母都在聯合軍演時出現。對此，有韓媒評論稱，韓美軍演在規模、戰略武器的投入以及訓練的比重上發生質的變化。另一方面，美國積極鼓勵尹錫悅政府向以美為首的軍事小圈子靠攏，如邀請尹錫悅參與北約峰會、G7峰會甚至主持民主峰會的議題，尹錫悅亦不負所望，非常配合美日韓軍事合作，協助美國為打造“亞洲版小北約”造勢。在美國的推動、尹錫悅政府的政治妥協下，韓日加強了安全領域的聯動，美日韓軍事合作更為緊密，等級上升。



美國期望在東北亞地區形成美日韓緊密結合以遏制中國的局面，因此積極推動韓日關係的恢復，尤其加大對韓國的施壓。尹錫悅對此也很配合，不惜無視韓國民意而政治妥協。尹錫悅以朝鮮威脅為理由，迅速完成了韓日軍情協定，為美日韓強化軍事合作掃除障礙。戴維營峰會成為美日韓合作的歷史轉折點，在韓國不擁核的前提下，美國最大滿足了韓國的安全訴求，對韓國的延伸威懾到了非常高的等級。同時，韓國正積極發展自身軍力，強調三軸體系，尹錫悅在上台之初就計劃，要投入1541億人民幣來加快研發戰鬥機、導彈、快艇、無人機、偵察衛星等，把軍事產業培養成國家戰略產業。另外，在中美競爭加劇、烏克蘭危機給中國的周邊戰略帶來不穩定性的背景之下，朝鮮在利用中美俄大國博弈的機會窗口發展自身核導力量以應對美日韓持續上升的威脅，俄朝軍事合作也讓半島的緊張形勢加劇。

