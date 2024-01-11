渣打：美今年減息　港銀有機會同步

曾繼志預期金融市場在2024年“不缺乏波幅”，對業務前景審慎樂觀。（大公報） 中評社香港1月11日電／美國聯儲局如何展開減息，市場近期有諸多揣測。渣打金融市場部香港、台灣及大灣區主管曾繼志表示，市場對美聯儲減息預期過於進取，他估計美國最快下半年開始減息，全年累計減息2至3次，幅度約0.75厘。在香港，他認為港元最優惠貸款利率（prime rate）有機會“跟減”，幅度和次數“有機會跟足美息”。



美息全年或降0.75厘



大公報報導，曾繼志解釋，香港今年有機會跟足美聯儲減息，主要是考慮到本港市場現時的流動性充裕，而減息對整體經濟和樓市也有幫助。雖然期限較短（3個月或以下）的港元拆息（Hibor）現時仍企穩於4.8厘水平，隨著市場對美聯儲減息的預期日漸加深，到了第一季尾時，相信1個月和3個月港元拆息將跌落4.2厘至4.4厘左右。



美國聯邦基金利率期貨顯示，投資者現時估計美聯儲今年將減息大約6次，累計減幅達1.5厘。



一旦美聯儲開始掉頭減息，曾繼志預期將吸引資金逐步重返亞洲新興市場包括內地和香港，惟過程需時。如果美聯儲在第3季減息，資金料提早於第2季開始部署，同時也會觀望內地刺激經濟政策的成效。他預期港匯在7.81至7.83窄幅波動，變化不大。今年內要觸及7.75港元兌1美元“強方兌換保證”的機會不高。



資金有望湧入人民幣資產



假如美元與人民幣的息差收窄，他認為，資金有機會流入人民幣國債和金融債，對人民幣匯率也有幫助，預期在第2季尾，人民幣兌每美元將見7算附近水平，相信投資者對人民幣相關資產的興趣將趨升。他補充說，隨著人民幣兌美元的貶值壓力減輕，在2024年第一個星期，內地機構投資者透過“南向債券通”渠道購買點心債（即離岸人民幣債券）的活躍程度亦見增加。



環球市場在2024年面對多項變數，例如美國大選和美國貨幣政策轉向等，也為渣打旗下的金融市場（Financial Markets）帶來業務機會。曾繼志解釋，由於外匯、利率和大宗商品市場都面對潛在的市場波動，渣打會繼續專注為企業（包括內地、香港及外資企業）提供相關的風險管理產品和服務，此外也會積極參與人民幣相關業務和綠色金融。整體而言，他對旗下金融市場業務的前景感審慎樂觀。