大新：港股上半年目標20500點

港股連跌七個交易日，恒指下探萬六關。（大公報） 中評社香港1月11日電／繼去年8月，港股再次連跌七個交易日。恒指甫開市即下探16000點邊緣，低見16036點，收市時報16097點，跌92點。科指跌26點，收報3428點。主板成交額745億元，較上日減少74億元。港股通淨買入25.7億元，上日則有40.36億元淨賣出。



內需公用等板塊向好



大公報報導，展望後市，大新銀行首席經濟及策略師溫嘉煒預期，今年恒指將在16000點至18000點橫行，不會跌穿15000點。若果內地經濟回穩，加上美國聯儲局暗示考慮提早減息，相信恒指上半年有望重上20500點。溫嘉煒稱，恒指現價估值吸引，預測市盈率曾跌至接近10年平均的3個標準差低位。有見於美國聯儲局減息，令到人民銀行有機會進一步減息降准，推動利率繼續向下，將有助紓緩港股估值下行壓力。



板塊方面，溫嘉煒指出，內地有望推出更多政策支持內需，故有利消費，人工智能及電動車相關行業。此外，在減息環境下，電訊、公用、銀行等高息股有機會吸引到尋求穩定收入投資者。



溫嘉煒估計，香港2024年經濟增長2.5%，失業率為2.8%，通脹或同比上升2.1%，樓價或下跌約5%。香港零售市道﻿復甦並有明顯突破，訪港旅客消費模式轉變，長遠削弱旅遊業對香港零售業的貢獻。另方面，香港貿易表現略見改善，但增幅仍相對溫和，反映外需尚未完全回穩。