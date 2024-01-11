賴老家信託？藍委王鴻薇爆沒申請　虛晃一招

賴清德老家違建並稱要公益信託。藍委王鴻薇在臉書發文指出賴又虛晃一招。(照:王鴻薇臉書) 中評社台北1月11日電／民進黨2024大選候選人賴清德爆出萬里老家的違建爭議，後來表示要將該違建公益信託，作為礦工紀念館。不過，中國國民黨“立委”王鴻薇10日在臉書發文貼出“文化部”、“教育部”的回函，賴清德並未提出申請，王鴻薇對此痛批賴清德“虛晃一招”。



對此，賴競總發言人郭雅慧表示，賴清德萬里老家早已委任律師專人“依法”處理交付公益信託相關事宜，程序持續進行中，請王鴻薇不要不懂裝懂、發幾封公文就自認撿到槍，胡亂造謠。



王鴻薇臉書全文：



＃公益信託也賴皮 ＃被我不幸言中



政見發表會賴清德說要將老家違建公益信託，而且還說要作為礦工紀念館，話說得很好聽，甚至還以此自滿認定拆彈成功。



但其實我第一時間就打給主管機關確認，賴清德老家為違建，如果要“公益信託”，賴清德首先要獲得目的事業主管機關“許可”，但是賴清德老家是違章建築根本沒有辦過保全登記，完全不可能，最多只能針對那塊土地辦理，上面的違建還是違建，且地政局也說得很清楚，實務上根本沒有辦法把違建拿來做公益信託，送到事業主管機關基本上就會被打槍。上述的內容，也可以參照信託法第8章就有說明公益信託相關辦法。



我當下也就立刻斷言，賴清德在1月13日之前，不可能拿出合法公益信託的證明，果不其然，我分別問了可能未來可以作為礦工紀念館的“教育部”以及“文化部”，當然也有請他們轉問地方主管機關新北市政府，賴清德到底有沒有申請公益信託，至昨天為止，他們給我統一答覆很簡單，賴清德從宣示要公益信託到現在，“沒有任何建物、土地”向中央或新北市申請公益信託，所以，所謂的公益信託根本八字没一撇，又再賴皮了。



我就問，當一個“總統”候選人，對選民的第一個承諾就跳票，賴清德的誠信還直得誰信任？這不是賴皮什麼是賴皮？