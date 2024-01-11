高盛料A股今年轉勢　回報近兩成

高盛向投資者大派“定心丸”，估計A股今年有望錄得正回報，終止三年跌。（大公報） 中評社香港1月11日電／繼瑞銀預期MSCI中國指數今年每股盈利有10%升幅，高盛對中資股今年盈利前景亦發表樂觀預期。高盛在最新報告指出，2024年中國企業盈利有望上升10%，MSCI中國指數、滬深300指數有機會扭轉三年跌，今年回報率將分別達到17%和19%。



大公報報導，高盛看好科技、媒體、通訊、科技硬件、必需消費品，醫療設備股，但對內銀及內房持謹慎態度。今年市場呈現三個投資主題，包括高質素國企主題，可關注建設銀行（00939）、華潤置地（01109）、青島啤酒（00168）等股份。



2023年MSCI中國指數、滬深300指數未止跌，全年分別下跌13.2%、11.3%；今年初仍未見喘定，MSCI中國指數截至本周二再跌4.9%。股市跌不停，高盛則大派“定心丸”，估計兩項指數2024年將會有正回報，終止三年跌。高盛稱，中資股經歷2023年困難的一年，已經第三年跑輸全球主要市場。不過，2024年有望否極泰來，MSCI中國指數今年回報率或達17%，滬深300指數回報率料高及19%。該行重申A股“增持”評級，離岸中資股“與大市同步”評級。



三大投資主題值得關注



對於看好中資股原因，高盛表示，中國企業今年盈利增長幅度可達到約10%，主要受惠於內地經濟政策有效落實。值得一提的是，瑞銀本周初亦唱好今年中資股投資前景，以“輕舟已過萬重山”題，相信A股已經渡過最困難時期，滬深300指數年盈利或有8%增幅；MSCI中國指數今年每股盈利有望增長10%。

