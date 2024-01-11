“僑委會”性騷受害者不忍了！長文控訴徐佳青

台“僑委會”委員長徐佳青眼眶泛紅及眼淚，澄清性騷吃案風波。（中評社 資料照） 中評社台北1月11日電／中國國民黨“立委”王鴻薇去年10月2日踢爆，“僑委會委員長”徐佳青接獲女性下屬投訴遭性騷擾後竟“吃案”，且威脅、檢討被害人。徐佳青當時否認吃案並駁斥施壓。該受害者10日凌晨打破沉默，在PTT八卦板發長文控訴，列舉徐佳青處理不公的種種情事，痛批女性公務員尊嚴遭踐踏。該“僑委會”駐巴西聖保羅僑教中心副主任，疑心情低落服用過量藥物，今早被媽媽發現叫不醒，立刻送到醫院，幸好緊急處置後沒有生命危險。



“僑委會”昨晚就此發布新聞稿表示，針對巴西聖保羅僑教中心性騷案處理，去年6月20日首度接獲申訴人陳述性騷擾之第一時間，即與雙方當事人就事實進行釐清，且相信申訴人所述性騷過程，除即刻將被申訴人調會外，並採取其他業務獨立分工等相關立即有效之糾正補救措施。



“僑委會”駐巴西聖保羅僑教中心歐姓女副主任日前指控張姓上司性騷擾，並指“僑委會委員長”徐佳青吃案，近日她再指控“僑委會”秋後算帳，考績遭打丙等。歐母昨指女兒因此服安眠藥送醫。“僑委會”說，考績丙等獎懲並無剝奪其身分及既有權益，相關處置與性騷案無關。



該受害者10日凌晨發文指出，“我是本件性騷擾案的受害者，沉寂了幾個月，我有話想說......”。“儘管千百個不願意、千萬個委屈與憤怒，迫於《公務員服務法》相關規範，我只能先吞下委屈，服從徐佳青委員長違反《性別平等工作法》的強行調職，在去年12月中旬回到台灣，經過2個月的調查，“僑委會”性騷擾防治調查小組也在去年12月15日做出‘職場性騷擾成立’的決議！原本想著《性別工作平等法》修法，加上性騷成立，可以還我公道、可以恢復我的外派工作，但事實證明我大錯特錯！性騷擾加害人僅僅記了申誡一支，年終考績乙等；而提出申訴的我，卻面臨前所未有的報復跟追殺，除了強行給我考績丙等之外，還要因為加害人誣告我跟中資人員往來，有洩密疑慮，而被“僑委會”立案調查！”